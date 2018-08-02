Ещё
Звезда сериала «Мажор» перестала скрывать младшую дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда сериала «Мажор» перестала скрывать младшую дочь 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
29-летняя Анна Цуканова-Котт весной этого года перестала скрывать, что в скором времени родит второго ребенка. Незадолго до родов устроила большой праздник для своих друзей в честь скорого рождения малышки. 20 июня в одной из столичных клиник Анна родила дочь. Она сразу поделилась радостной новостью с поклонниками и поблагодарила всех за поддержку и поздравления. Через несколько дней Цуканову-Котт вместе с малышкой выписали из роддома.
больше по теме
Анна Цуканова-Котт показала фигуру в купальнике спустя две недели после родовМама двоих детей выглядит великолепно. Результат дался актрисе непростым трудом. Уже через две недели после рождения дочери Анна впервые вышла в свет. Она продемонстрировала довольно стройную фигуру, а поклонники отметили, что актриса быстро пришла в форму после родов. Сейчас Цуканова-Котт совмещает работу и заботу о двух детях.
Сегодня Анна впервые показала маленькую дочку. Артистка выложила снимок, на котором позирует вместе с малышкой дома. Лицо девочки Анна пока что не торопится показывать, как и называть ее имя.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1836841041166984761_184148823"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что после рождения дочки актриса обратилась за помощью к своим поклонникам. Анна призналась, что они с мужем так и не решили, как назвать дочь, поэтому знаменитость попросила подписчиков посоветовать ей красивые женские имена.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ничего лишнего»: судя по новой откровенной фотографии, Наоми Кэмпбэлл – не беременна «Секс, йога, массаж»: Собчак рассказала о своем идеальном дне Джоли готова усыновить ребенка после окончания съемок в «Малефисенте»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины62
20 признаков того, что старость уже наступила63
«Ты должна все успевать»3
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана48
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение