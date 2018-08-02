Звезда сериала «Мажор» перестала скрывать младшую дочь

29-летняя Анна Цуканова-Котт весной этого года перестала скрывать, что в скором времени родит второго ребенка. Незадолго до родов устроила большой праздник для своих друзей в честь скорого рождения малышки. 20 июня в одной из столичных клиник Анна родила дочь. Она сразу поделилась радостной новостью с поклонниками и поблагодарила всех за поддержку и поздравления. Через несколько дней Цуканову-Котт вместе с малышкой выписали из роддома.

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Анна Цуканова-Котт показала фигуру в купальнике спустя две недели после родовМама двоих детей выглядит великолепно. Результат дался актрисе непростым трудом. Уже через две недели после рождения дочери Анна впервые вышла в свет. Она продемонстрировала довольно стройную фигуру, а поклонники отметили, что актриса быстро пришла в форму после родов. Сейчас Цуканова-Котт совмещает работу и заботу о двух детях.

Сегодня Анна впервые показала маленькую дочку. Артистка выложила снимок, на котором позирует вместе с малышкой дома. Лицо девочки Анна пока что не торопится показывать, как и называть ее имя.

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Напомним, что после рождения дочки актриса обратилась за помощью к своим поклонникам. Анна призналась, что они с мужем так и не решили, как назвать дочь, поэтому знаменитость попросила подписчиков посоветовать ей красивые женские имена.