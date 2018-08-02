В костромском зоопарке пара яков впервые принесла потомство

В Костромском зоопарке стало еще на одного жителя больше — у яков Насти и Гопака родился первый теленок, сообщает городская администрация.

Первенец яков — девочка. Уже через несколько часов после рождения она встала на ноги и везде ходит за мамой.

Имени у малышки пока нет, но в скором времени оно обязательно появится.

Может быть, придумаем сами, а может, устроим конкурс на день рождения зоопарка, — рассказал директор зоопарка Вадим ШИНКАРЬ.

Первые недели новорожденный як будет питаться молоком матери, а потом перейдет на зерновые смеси. К двум месяцам она уже сможет есть траву, сено и цельное зерно.

Увидеть малышку можно уже сейчас, она очень активная и играет с родителями в догонялки. Гопак даже учит ее хорошему поведению.