Ещё
В костромском зоопарке пара яков впервые принесла потомство
Далее:
Читайте также:
Ещё

В костромском зоопарке пара яков впервые принесла потомство 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костромском зоопарке стало еще на одного жителя больше — у яков Насти и Гопака родился первый теленок, сообщает городская администрация.
Первенец яков — девочка. Уже через несколько часов после рождения она встала на ноги и везде ходит за мамой.
Имени у малышки пока нет, но в скором времени оно обязательно появится.
Может быть, придумаем сами, а может, устроим конкурс на день рождения зоопарка, — рассказал директор зоопарка Вадим ШИНКАРЬ.
Первые недели новорожденный як будет питаться молоком матери, а потом перейдет на зерновые смеси. К двум месяцам она уже сможет есть траву, сено и цельное зерно.
Увидеть малышку можно уже сейчас, она очень активная и играет с родителями в догонялки. Гопак даже учит ее хорошему поведению.
k1news.ru: последние новости
Производство «опасных тортов» в Костроме закрыли на два месяца Не смогли спасти: в Костромской области утонул 7-летний ребенок «Мамой года» стала дизайнер детской одежды из Костромы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины62
20 признаков того, что старость уже наступила63
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана48
«Ты должна все успевать»3
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение