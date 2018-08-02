Ещё
Екатерину Климову заподозрили в беременности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерину Климову заподозрили в беременности 

Журнал ОК! 1 час назад
Екатерина Климова — одна из самых красивых и успешных женщин российского кинематографа. Она не только снимается в крупных проектах, но и воспитывает четверых детей, младшему из которых (дочке Белле) — 2,5 года. Интернет-пользователи уверены, что многодетная мама в скором времени подарит своему супругу Геле Месхи еще одного малыша. Сегодня в своем Инстаграм Екатерина опубликовала фото, которое и спровоцировало слухи о ее беременности.
Екатерина Климова
Фолловеры актрисы заметили: что-то поменялось в ее лице, и сделали вывод — она в интересном положении. «Ну хороша же, чертовка! Скоро будет четвертый или нам показалось?», « Мне тоже по лицу показалась, как беременна», — прокомментировали снимок поклонники.
Если Екатерина действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее уже пятым. Актриса уже воспитывает четверых детей. Елизавета родилась в браке Климовой с Ильей Хорошиловым, Корней и Матвей — сыновья от ее второго мужа Игоря Петренко, а отцом младшей, двухлетней Беллы, является актер Гела Месхи, за которого Екатерина вышла замуж в 2015-м.
Журнал ОК!: последние новости
Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в бикини на фоне слухов о беременности Инсайдер: Кристина Агилера беременна третьим ребенком Ева Лонгория впервые показала сына, и он вам машет с обложки глянца!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины40
20 признаков того, что старость уже наступила62
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана45
Эмбер Херд полностью обнажила грудь9
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение