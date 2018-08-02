Екатерину Климову заподозрили в беременности

Екатерина Климова — одна из самых красивых и успешных женщин российского кинематографа. Она не только снимается в крупных проектах, но и воспитывает четверых детей, младшему из которых (дочке Белле) — 2,5 года. Интернет-пользователи уверены, что многодетная мама в скором времени подарит своему супругу Геле Месхи еще одного малыша. Сегодня в своем Инстаграм Екатерина опубликовала фото, которое и спровоцировало слухи о ее беременности.

Екатерина Климова

Фолловеры актрисы заметили: что-то поменялось в ее лице, и сделали вывод — она в интересном положении. «Ну хороша же, чертовка! Скоро будет четвертый или нам показалось?», « Мне тоже по лицу показалась, как беременна», — прокомментировали снимок поклонники.