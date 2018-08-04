Екатерину Климову заподозрили в пятой беременности

Одна из самых ярких актрис российского кинематографа Екатерина Климова опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новое фото, которое натолкнуло многих поклонников на мысли о скором пополнении в ее большом и дружном семействе. Стоит, однако, отметить, что спровоцировавший интригу кадр отнюдь не демонстрирует округлый живот многодетной матери. Удивительно, но речь идет о портретном снимке.

Одна из самых обворожительных и успешных женщин российского кинематографа Екатерина Климова невольно заинтриговала интернет-пользователей, когда опубликовала свежий снимок в своем персональном микроблоге. На упомянутой фотографии знаменитая красавица позирует без макияжа, но выглядит при этом просто невероятно. Лицо Климовой будто светится изнутри и отдает нежностью и теплом.

Конечно, поклонники Екатерины не смогли остаться равнодушными к подобному кадру и пропустить некие едва уловимые перемены в выражении глаз своего кумира, которые не иначе как чудом удалось поймать фотокамере. Но в адрес кинодивы прозвучали не только восторженные комплименты. Подписчики атаковали 40-летнюю актрису вопросами о пятой беременности. «Ну хороша же, чертовка! Скоро будет пятый или нам показалось?» «Вы излучаете доброту, прям, светитесь изнутри… Неужели в положении?» «Мне тоже по лицу показалось, что беременна» «Такая нежность во взгляде. Неужели снова ожидаете малыша?»