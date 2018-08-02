Свидетельства о рождении сделают электронными

По словам Носкова, «бумажки никому не нужны» — по факту рождения ребенка должна появляться только электронная запись в базе данных. Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача «избавить людей от лишних действий» — ведь сейчас после рождения ребенка родители должны собрать и получить множество документов. Носков также предложил зачислять средства из материнского капитала сразу на карточку — после появления электронных свидетельств о рождении это станет возможным.

А недавно было обьявлено, что в регионах появятся новые группы ГКП,