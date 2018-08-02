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Покрытый татуировками сын Яковлевой рассказывает школьникам о наколках
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Покрытый татуировками сын Яковлевой рассказывает школьникам о наколках 

360tv.ru 2 часа назад
Сын актрисы Елены Яковлевой устроился воспитателем в школу, где рассказывает детям о своих татуировках. Тело Дениса Шальных на 80% покрыто рисунками.
Изначально актриса очень переживала из-за внешнего вида своего сына, сообщил сайт «Дни.ру». Однако все ее тревоги ушли, как только она узнала, что Денис полюбился детям.
«Дети с таким интересом слушают его рассказы — и о татуировках, в том числе, и о том, как он сожалеет, что сделал их. В школе взаимопонимание с детьми у Дениса случилось сразу. Туда приезжают дети со всего мира, там есть представители таких племен, где татуировка считается смертельным грехом. Когда эти ребята увидели его, они сразу подружились и до сих пор переписываются», — рассказала Яковлева.
Денис Шальных после окончания британской школы три года учился на режиссера. Доучиться ему не удалось, зато теперь работает воспитателем в «Школе Росатома». Денис жалеет, что в детстве был не настолько умен, чтобы не бить татуировки. «И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни, но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить. Сегодня и я, и сын думаем, как свести все татуировки с его тела. Будем что-то делать», — поделилась актриса.
Яковлева вместе с сыном ждут, когда изобретут лекарство, «которое будет разъедать краску на теле не так болезненно, как это сейчас происходит».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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