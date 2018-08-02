Почему дети не будут смотреть телевизор до конца лета

Впереди еще один долгий месяц лета, а значит — масса свободного времени у вашего ребенка. Пора потихоньку приводить в порядок распорядок дня, но и не забывать развлекаться, все-таки еще каникулы!

Ваш ребенок уже устал от телевизора с летними повторами мультфильмов, и вы все чаще слышите возмущенное «опять эта серия, хочу новую», «ну почему „Ми-ми-мишки“ только завтра?» и «аааарр, снова реклама»?

Мы знаем, как вам помочь — для этого есть приложение «МУЛЬТ».

В нем ребенок может выбрать мультфильмы на свой вкус. С этим проблем не будет — приложение содержит в себе более 4000 серий 60 разных мультсериалов. И русских, и зарубежных, и для маленьких, и для больших, и вообще — всяких, но точно — хороших. И, кстати, все они в HD и Full HD качестве.

А еще приложение решает вопрос с бесконтрольным просмотром мультфильмом по телевизору. Ведь родительский контроль гораздо надежнее, чем спрятанный пульт. Просто поставьте таймер на время просмотра (20 минут и спать!) или заблокировать какой-то мультфильм (ты наказан — никаких «Героев Энвелла»).

И детских просилок «видел-хочу-купи» тоже не будет, так как в приложении «МУЛЬТ» нет никакой рекламы. Только мультики, мультики и ничего кроме мультиков. Значительное преимущество перед телевизионными каналами, не правда ли?

Да и в дорогу телевизор с собой не взять. А вот приложение — легко. При оформлении подписки вам откроется суперфункция: скачивание мультиков на телефон или планшет и просмотр без интернета. Больше никаких «мне скучно» в долгой дороге!

Хотите совместить просмотр мультиков с обучением? Любимые мультфильмы доступны даже на английском и испанском. Надо лишь поменять язык в настройках, и вы сможете порадовать и ребенка, и его учителей.

Ну, а если уже без телевизора совсем никак, в приложении подписчики могут смотреть стриминг 5 популярных семейных каналов — «МУЛЬТ», «Мультимузыка», «Tlum HD», «Ani» и «Мама». Тут и для родителей передачи есть!

Новые серии и мультсериалы появляются постоянно, причем на всех трех языках! Это позволит ребенку «не отставать от жизни» и смотреть самые новые серии любимых мультиков даже на даче. А смотреть их можно с телефона, планшета, с мини-проектора «МУЛЬТиКУБИК», а еще — с Android TV, Smart TV и Apple TV.

5 000 000 скачиваний в App Store и Google Play — сами посчитайте, сколько родителей уже сделали свой выбор в пользу приложения «Мульт»! Скачайте его и убедитесь сами!

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