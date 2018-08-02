11 лайфхаков, как уделять внимание всем детям

Составьте график

Это даст возможность всегда быть в тонусе и знать, что делать в этот час и в эту минуту. С графиком и списком дел всегда всё идёт быстрее и проще. И пусть вас не смущает, что ваше бизнес-планирование касается детей, они от этого только выиграют мамино время.

Общее и индивидуальное

У каждого ребёнка ежедневно должно быть «родительское время» (когда занимаются им и другими одновременно) и индивидуальное. Например, для малыша 2-3 лет индивидуальное — это когда мама с ним лепит, рисует, читает сказку или играет в пупсов. Для школьника — разговор по душам перед сном, обсуждение дня, проверка уроков. Индивидуального не должно быть много: 15-30 минут в день на каждого — достаточно. Главное, продуктивно.

Делаем вместе

Остальное время переводим в «общее». Чем больше всего можно сделать вместе, тем проще маме. Укладывать детей — одновременно и в одной комнате. Кормить — за столом вместе, гулять тоже всей гурьбой. Даже творчество можно организовать вместе (если младшие мешают старшим, то развести их по разным столам).

Игры для всех

Общее — это и совместные игры: прятки (искать ребёнка можно даже с грудным крохой в руках), догонялки, крокодил и многие другие.

Многоуровневые игры

Игры не подходят для всех сразу — приспособьте их большой семьи. Выделяйте несколько уровней сложности, в зависимости от возраста ребёнка. К примеру, строительство дома из блочного конструкторы: каждому выдаётся материал и задание на постройку, трёхлетка должен просто строить стену, а ребёнок семи лет — домик с балконом.

Я начинаю — ты продолжаешь

С мамой и играется лучше, и в делах чувствуется рядом сильное родительское плечо. Но постоянно контролировать деятельность ребёнка очень сложно, и морально, и физически. Заведите правило «Я начинаю — ты продолжаешь». Например, вы с детьми начали вместе строить дом из кубиков, затем вы отходите в сторону, малыши продолжают сами (или один ребёнок продолжает сам). Это правило отлично подходит к детским играм, занятиям по дому. Разве что на улице и при купании его применять опасно.

Домашние дела

На самом деле мы часто ограждаем детей от домашних обязанностей и наносим непоправимый вред их развитию: они не учатся новому, не вносят свой вклад в быт, не получают внимания от родителей. Вовлекайте всех детей в уборку, готовку. Пусть самый младший вытирает тряпкой пыль, а старший переберёт свою полку в шкафу.

15 минут на полезное

Дети явно скучают и требуют внимания, а у вас полно дел? Объявите 15 минут на «полезное». Кто больше сделает важных дел, тот получит приз. В соревнованиях участвуют все, даже папы, бабушки и дедушки. Вот увидите, даже груднички засуетятся. Главное, потом правильно подсчитать выполненные дела — так, чтобы детям не досталось самых последних беспризовых мест.

Правильные фразы

Следить за речью, когда у вас несколько детей, очень важно. Никогда не говорите: «Ты уже большой!», «Мне не до тебя», «Займись чем-нибудь!». Лучше сказать: «Дай мне пятнадцать минут, и я тебе помогу!», «Ты пока поставь все свои машинки в гараж, а я покормлю Машу», «Я займусь тобой, но позже».

1 прогулка в неделю

Всего одна прогулка в неделю, но только для одного ребёнка: даже работающей маме это под силу. Со старшим можно заранее обсудить, куда вы сходите (в кино, в парк, на аттракционы), а с младшим можно просто погулять на детской площадке, но от души, с участием — побегать, подуть мыльные пузыри, поваляться на траве.

Время на себя

Трудно уделять внимание всем, если ты вконец замучена. Поэтому в распорядке дня каждой мамы должны быть пятнадцать минут и на себя: на простое лежание на диване или просмотр сериала, на успокаивающую ванну или маску для лица. Как потратить это время — решать вам, но хорошая мама — это счастливая мама.