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Джоли готова усыновить ребенка после окончания съемок в «Малефисенте»
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Джоли готова усыновить ребенка после окончания съемок в «Малефисенте» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Анджелина Джоли усыновила седьмого ребенкаПо слухам, актриса сделала это чуть ли не втайне от своего мужа Бреда ПиттаЗападные таблоиды вновь запестрели сообщениями о том, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) вернулась к мысли об усыновлении седьмого ребенка. Согласно опубликованным данным, актриса намерена вплотную заняться этим вопросом после того, как закончит работу над продолжением сказки «Малефисента» и, наконец, окончательно завершит оформление развода с Брэдом Питтом (Brad Pitt).
По информации инсайдеров, Джоли укрепилась в своем решении завести еще одного малыша из-за того, что ее наследники очень быстро растут и она им не нужна так, как это было раньше. Уточняется, что актриса намерена взять в свою семью ребенка из Сирии, так как каждый раз, когда она видит, как в этой стране страдают дети, у нее разрывается сердце, пишет сайт Dni.ru.
Стоит отметить, что Джоли не единственная знаменитость, которая занимается усыновлением. В прошлом году Мадонна (Madonna) оформила опеку над двумя близняшками из Африки и теперь малышки стали настоящими звездами соцсети. Певица часто устраивает с ними показы мод, которые пользуются огромной популярностью у подписчиков.
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