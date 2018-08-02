Девочка-сирота умерла надышавшись газом: «Мы просто хотели испытать кайф»

В Урюпинске Волгоградской области после отравления газом скончалась девятилетняя девочка. Её старшая сестра баловалась с подружкой, нюхая газ в одетых на головы пакетах. Ребёнок взял пример с сестры, когда ту госпитализировали после очередной «забавы».

Тело ребёнка полицейские обнаружили в гараже рядом с пакетом и газовым баллоном

— У Яны и Насти сложилась нелёгкая судьба. Девочки росли в детском доме без родителей, — сообщили V1.ru в отделе образования, опеки и попечительства администрации города Урюпинска. — Их определили на попечение в семью.

Жизнь в семье у двух сироток не складывалась.

— Когда их первый раз взяли под опеку, новые «родители» употребляли спиртное. Во время запоев их избивали и жестоко обращались, — поделился источник в урюпинской администрации. Потом оформившая на себя опекунство «мама» уехала жить в Воронеж и девочки остались практически одни. Их забрала к себе сестра женщины, но не смогла финансово потянуть двух детей. Сёстры в итоге вновь оказались в детдоме.

Другая урюпинская семья предоставила девочкой домашний очаг и тепло.

— Во второй семье никаких проблем не возникало. Девочек забрали на воспитание набожные люди. Отец семейства их очень сильно полюбил, детьми занимались. Мама работает учительницей в местной школе искусств и под их влиянием у девочек улучшились поведение и оценки.

На осталась без единственной сестры, как воробышек на жёрдочке

Одноклассница 12-летней Яны рассказала, что в течение года её знакомая очень сильно изменилась.

— Она долгое время была очень резкой и грубоватой. Но никогда никому не хамила. По поведению у неё проблем не было. Были случаи, когда воровала по мелочи. Яну ставили на внутришкольный учёт. С уроками ей помогали ребята и с ней снисходительно общались учителя. Яна с Настей многое увидели в этой жизни, — говорит школьница. — Яна не курит и не выпивает. Сама по себе очень компанейская девочка. Круг её знакомых очень широкий. Любит обнимашки-мимимишки.

Соседка семьи Яны Екатерина Кадушкина положительно отзывается о ребёнке.

— Яна вежливая, всегда здоровается. В мае хвасталась, что улучшились оценки. Очень хорошо сдала переводные экзамены. Она в последнее время стала более открытой и позитивнее. Но всё равно из-за пережитых лишений она очень сложный ребёнок, — поделилась жительница столицы российской провинции.

В начале июня в Урюпинск приехала на лето к бабушке подруга Яны из соседнего Новониколаевска.

— Девочки дружили с детства. Можно сказать вместе росли. Шестиклассница из Новониколаевска предложила Яне и другим детям подышать газом, рассказав о приятных ощущениях испытанных ранее, — сообщил V1.ru источник в экстренных службах Урюпинска. — В гараже во дворе частного дома, где жила в новой семье Яна, стоял баллон с бытовым газом и девочки попробовали пустить газ в целлофановый пакет, после чего по очереди одевали его на голову.

Первый раз несовершеннолетние девочки попробовали газ в начале лета. По неподтверждённой в МВД информации, в этом участвовали с подругами и другие дети.

Яна с подругой любила гулять по заброшенным местам

Увлечение шестиклассниц газом закончилось трагично.

— Яна около 10 дней назад в очередной раз надышалась газом и почувствовала себя плохо. Открылась тошнота, рвота, сильно болела голова. Её направили в Урюпинскую центральную районную больницу и поместили на лечение в наркологическое отделение, — сообщили в медучреждении.

Девятилетняя Настя после госпитализации сестры решила попробовать «взрослое» увлечение старшей родственницы.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что сотрудники полиции оперативно прибыли вызов около 16:30 в минувшую субботу.

— В гараже был обнаружен баллон с бытовым газом. Рядом находилось тело ребёнка и пакет, — рассказали в ГУ МВД региона. — По словам родителей, во время произошедшего они находились в доме и собирались идти на пляж.

Никаких негативных характеристик на сестёр ранее не было.

— На учёте в отделе по делам несовершеннолетних девочки не состояли. В дурных компаниях или каких-либо аморальных и противозаконных случаях замечены не были. — сообщили в пресс-службе МВД.

Приёмные родители находятся в шоке. Девочки стали для них родными.

Полицейские опросили школьницу из Новоаннинского, предложившую Яне увлечься токсикоманией.

— Во время допроса несовершеннолетняя сообщила, что с другими детьми нюхала газ, чтобы получить кайф, — пояснили в пресс-службе областной полиции.

Оперативники выясняют присутствовала ли скончавшаяся Настя при опасных забавах сестры и её подруги.

В отделе образования, опеки и попечительства администрации города Урюпинска сообщили, что им информация о ходе расследования неизвестна.

— Знаем только, что Яна в реанимации не находилась. С ней в момент гибели Насти всё было на тот момент хорошо. Здоровью шестиклассницы ничего не угрожает.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета попросили дать время на подготовку информации о произошедшей трагедии.

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