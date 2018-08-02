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В новосибирском зоопарке домашняя кошка стала мамой для маленьких енотов
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В новосибирском зоопарке домашняя кошка стала мамой для маленьких енотов 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Белая домашняя кошка, которая живет в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, стала приемной мамой для двух маленьких енотов, которые родились в зоопарке в июле.
Стать приемной мамой для енотов кошку вынудила болезнь их настоящей мамы-енота.
«Самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья. Решено было прибегнуть к помощи кормилицы», — сказано на страничке в социальной сети «ВКонтакте» новосибирского зоопарка.
Сейчас у кошки есть и свои котята, которых она выкармливает вместе с енотами. По мнению заведующей отделом хищных животных Розы Соловьёвой, к своим родным и приёмным детям кошка относится одинаково.
Совсем недавно НГС писал о том, как домашняя кошка выкормила крошечных манулов. Сейчас котят манулов можно увидеть в вольере в зоопарке.
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