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В Петербурге осудят женщину, которая на 16 часов заперла детей в комнате
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В Петербурге осудят женщину, которая на 16 часов заперла детей в комнате 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая отправилась к подруге, на 16 часов заперев своих двух детей в комнате коммунальной квартиры, откуда их вызволили соседи, сообщает в четверг городская прокуратура.
"По версии следствия, в период с 22.00 мск 12 июня… до 14.30 мск 13 июня… обвиняемая оставила двух своих малолетних детей одних более чем на 16 часов без своего присмотра и присмотра кого-либо из взрослых в закрытой на ключ комнате коммунальной квартиры. Сама же женщина ушла в гости к подруге, оставив детей… в беспомощном и голодном состоянии наедине с предметами бытового назначения, представляющими опасность для их жизни и здоровья — колюще-режущими предметами, электробытовыми приборами, лекарственными средствами", — говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура, днем 13 июня соседи по коммуналке «из-за долгих и продолжительных криков и плача детей» вскрыли дверь комнаты и помогли им.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Оставление в опасности», направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.
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