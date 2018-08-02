В Петербурге осудят женщину, которая на 16 часов заперла детей в комнате

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости . Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая отправилась к подруге, на 16 часов заперев своих двух детей в комнате коммунальной квартиры, откуда их вызволили соседи, сообщает в четверг городская прокуратура

"По версии следствия, в период с 22.00 мск 12 июня… до 14.30 мск 13 июня… обвиняемая оставила двух своих малолетних детей одних более чем на 16 часов без своего присмотра и присмотра кого-либо из взрослых в закрытой на ключ комнате коммунальной квартиры. Сама же женщина ушла в гости к подруге, оставив детей… в беспомощном и голодном состоянии наедине с предметами бытового назначения, представляющими опасность для их жизни и здоровья — колюще-режущими предметами, электробытовыми приборами, лекарственными средствами", — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, днем 13 июня соседи по коммуналке «из-за долгих и продолжительных криков и плача детей» вскрыли дверь комнаты и помогли им.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Оставление в опасности», направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.