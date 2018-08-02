9 нетипичных секретов успешных людей

Бунтовать

Приходить на работу пораньше

Быть в форме

Любить себя

Не проявлять цинизма

Обзавестись семьей

Использовать короткое имя В успешных людей верили родители

Первенцы добиваются успеха чаще

Успех не всегда является результатом тяжелого труда — иногда он приходит будто по мановению волшебной палочки. Но на самом деле у людей, которые достигли успеха, есть свои секреты, и сегодня мы расскажем о девяти из них.

1. Бунтовать

В детстве люди, добившиеся успеха, чаще других нарушают правила и не подчиняются авторитету старших. К такому выводу пришли ученые на основании исследования, проведенного среди группы шестиклассников из Люксембурга. Выяснилось, что к 52 годам успешными стали те из них, кто прослыл в школе бунтарем. Так что, если ваш ребенок отказывается слушаться, не отчаивайтесь — возможно, он будущий преуспевающий бизнесмен.

2. Приходить на работу пораньше

Ученые провели простой эксперимент: исследовали 149 пар руководителей и их подчиненных. Подавляющее большинство начальников выше оценивали сотрудников, приходящих на работу рано. И напротив, подчиненные, которые опаздывали, заслуживали меньше одобрения, даже при условии, что на работе те и другие проводили одинаковое количество часов. Поэтому не ленитесь и вставайте пораньше — это может помочь вам в продвижении по карьерной лестнице.

3. Быть в форме

Привлекательные люди быстрее добиваются успеха и зарабатывают больше тех, кто не следит за своим внешним видом. А исследователи из Университета Висконсина и вовсе выяснили, что если нанять на работу красивого директора, акции компании могут взлететь в цене в тот же день.

4. Любить себя

Психологи Бернского университета провели следующий эксперимент: они сравнили анкеты сотрудников частных компаний по всей Германии. Результаты исследования показали, что нарциссы зарабатывают больше остальных — именно они производят самое хорошее впечатление на собеседованиях и деловых переговорах.

5. Не проявлять цинизма

По данным опроса, проведенного учеными из Кельнского университета, циники зарабатывают меньше, чем их не столь циничные коллеги. В период с 2003 по 2012 годы доходы последних в среднем выросли на 250 долларов в месяц, в то время как зарплаты циничных сотрудников остались на прежнем уровне.

6. Обзавестись семьей

По статистике женатые американцы 28-30 лет зарабатывают почти на 16 тысяч долларов в год больше, чем холостяки. А вот доходы замужних и свободных женщин, согласно данным исследования American Enterprise Institute, различались несущественно.

7. Использовать короткое имя Вы удивитесь, но оказывается, каждая дополнительная буква в имени снижает годовой доход сотрудника примерно на 3 600 долларов. Об этом свидетельствуют данные анализа популярного сервиса по поиску работы TheLadders.

8. В успешных людей верили родители

Ученые из университета Калифорнии опросили 6,6 тысячи детей. Выяснилось, что в семьях, где родители желали, чтобы их ребенок поступил в колледж, дети добивались поставленной цели чаще. При этом ежемесячный доход семьи никак не влиял на результат.

9. Первенцы добиваются успеха чаще

Ученые провели масштабное исследование, в результате которого им удалось выяснить: старших детей родители контролируют больше, чем их младших братьев и сестер. Так, большинство родителей признались, что с большей долей вероятности будут пристальнее следить за первенцем, если его оценки в школе снизятся. К тому же опрос, начатый еще 39 лет назад, показал, что старшие дети зарабатывают приблизительно на 2% больше младших.

Стоит отметить: если ни в одном из пунктов вы не узнали себя, не торопитесь вешать в нос — ведь у каждого свой путь к успеху.

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По материалам sravni.ru.

Фото: sncmedia.ru, lady.day.az, hyser.com.ua, v7kupon.com, psychologies.ru