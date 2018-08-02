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Анджелина Джоли хочет стать матерью в седьмой раз
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Анджелина Джоли хочет стать матерью в седьмой раз 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В Сети появилась информация о том, что в многодетной семье 43-летней Анджелины Джоли скоро снова случится пополнение. По некоторым данным, артистка решила усыновить сирийского мальчика, чьи родители погибли во время конфликта. Возраст ребенка пока не сообщается. Относительно этой затеи звезду уже консультируют представители соответствующих инстанций.
Совсем скоро должен завершиться судебный процесс о расторжении брака Джоли с Брэдом Питтом, о начале которого поклонники узнали в сентябре 2016 года. Очередное заседание по вопросу об опеке над наследниками пары состоится в этом месяце. Напомним, что актриса является матерью четверых приемных: Мэддокса, Пакса Тьена, Захары, Шило, и двоих родных — близнецов Вивьен и Нокса — детей. Вероятно, после этого Анджелина вплотную займется вопросом еще одного усыновления.
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