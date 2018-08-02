От ЭКО до материнского капитала: семь фактов о финансовой стороне беременности

ЭКО можно сделать по ОМС Беременную женщину могут не пустить в самолет

У беременной могут появиться проблемы при выезде за границу

Беременным женщинам и молодым мамам полагаются выплаты от работодателя

Молодая мама может уйти в трехлетний отпуск

При рождении второго ребенка вы получите материнский капитал

В отпуске можно работать из дома

Дети — это счастье, однако у прибавления в семье есть и финансовая сторона: планирование беременности и рождение ребенка всегда связаны с дополнительными расходами. Кроме того, с появлением еще одного члена семьи у вас могут появиться и новые источники дохода. Представляем вам 7 фактов о беременности и финансах, которые будут полезны как молодым мамам, так и тем, кто только задумывается о создании семьи.

1. ЭКО можно сделать по ОМС Читайте также

10 бесплатных медицинских услуг, за которые вас все время просят заплатить

Процедуру экстракорпорального оплодотворения вам могут провести совершенно бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть по вашему полису ОМС. Для этого вам потребуется назначение врача (обычно на ЭКО отправляют после года безуспешных попыток забеременеть) и положительное заключение специальной комиссии. Скорее всего, бесплатного ЭКО придется подождать — количество квот на данную процедуру в каждом регионе ограничено. А если вы не готовы ждать, можно обратиться в платную клинику — там ЭКО стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Зато вы сможете вернуть себе налоговый вычет в размере 13% от стоимости услуги.

2. Беременную женщину могут не пустить в самолет

Женщины после 28-ой недели беременности допускаются на борт самолета только при наличии справки от врача, разрешающей перелеты, причем такая справка действительна всего семь дней. Это правило действует в авиакомпании «Победа» , к тому же там вас попросят заполнить особое гарантийное обязательство. Осторожность в отношении беременных пассажирок проявляют и другие авиаперевозчики, так что лучше уточнить правила перелета женщин в положении непосредственно в авиакомпании.

3. У беременной могут появиться проблемы при выезде за границу

Беременным женщинам при выезде за границу потребуется специальная страховка. Причем, как правило, туристические страховки не предусматривают компенсацию медпомощи на поздних сроках беременности. Поэтому, если вы собираетесь за рубеж, внимательно посмотрите, до какого срока действует страховой полис, который вы собираетесь купить. Имейте в виду: чем больший срок беременности указан в страховке, тем она дороже. Кстати, в случае, если роды начнутся за пределами России, их не покроет ни одна страховка — все расходы вам придется брать на себя.

4. Беременным женщинам и молодым мамам полагаются выплаты от работодателя

Читайте также

Все ли в порядке с вашей зарплатой: 10 нюансов, которые вы должны знать

Если вы встали на учет в женской консультации до 12-ой недели беременности, вам выплатят 628,47 рубля. Когда срок беременности достигнет 30 недель, за 70 дней до и 70 дней после родов вам полагается пособие. Потолок выплат в данном случае составляет 282,493 тысячи рублей при естественных родах и 314,778 тысячи рублей, если роды были сложными. А если ребенок родился не один, мать может получить 391,455 тысячи рублей.

Если ваш стаж работы менее 6 месяцев, выплата составит 60,439 тысячи рублей — и это в случае рождения двойни или тройни.

После рождения ребенка матери полагается выплата в 16,759 тысячи рублей — эти деньги вы получите только один раз. Далее, до достижения ребенком возраста 1,5 лет вы будете получать ежемесячное пособие — оно будет составлять 40% от вашей зарплаты за последние два календарных года работы, но не больше 24,537 и не меньше 3,142 тысячи рублей.

После того, как ребенку исполнится полтора года, мама получает 50 рублей в месяц — таков размер государственного пособия, которое полагается до достижения ребенком трех лет.

5. Молодая мама может уйти в трехлетний отпуск

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может получить как мать, так и отец, а при желании и бабушка или дедушка. При этом трудовой стаж не прерывается, и это прописано в ТК РФ. Кстати, вашу должность может временно занять другой сотрудник, однако когда вы решите выйти на работу, вам обязаны предоставить место в компании, из которой вы уходили в декрет.

6. При рождении второго ребенка вы получите материнский капитал

Читайте также

Кому подходит удаленная работа?

В 2018 году маткапитал составляет 453,026 тысячи рублей. Эти деньги вы сможете направить на строительство дома, покупку квартиры, ипотеку, ремонт, оплату пребывания в детском саду, обучения в школе или вузе. Также вы имеете право потратить материнский капитал на соцадаптацию ребенка с ограниченными возможностями или пенсию матери. Причем получить сертификат на маткапитал могут как семьи, где второй ребенок родился, так и родители, усыновившие второго ребенка. А если в семье рождается третий или последующий ребенок, вам могут предоставить земельный участок под строительство собственного дома. Однако получить землю многодетным семьям не так просто — в большинстве регионов России с этим возникают огромные проблемы.

7. В отпуске можно работать из дома

В период отпуска по уходу за ребенком женщина может продолжать работать — например, вернуться на неполный рабочий день или выполнять свои обязанности из дома. Для этого ей всего лишь нужно написать заявление на имя работодателя. Заметьте: пособие при этом сохранится.

По материалам sravni.ru.

Фото: pixabay.com