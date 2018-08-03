Домашняя кошка из Новосибирска выкормила детенышей енота

Трогательная и необычная история произошла в Новосибирском зоопарке имени Шило. Там домашняя кошка стала мамой для двух детенышей енотов. Самка, родившая малышей, не смогла их кормить по состоянию здоровья.

Приемной мамой маленьким енотам стала домашняя кошка по кличке Белая, живущая в зоопарке.

Случай в Новосибирске не первый, когда кошка берет на себя заботу о детенышах самых разных животных. Было так, что кошки выкармливали волчат, сервалов и хищных дальневосточных котят.

Смотрите видео и умиляйтесь: