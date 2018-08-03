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«Свали с детских качелей»: женщины избили молодую маму в воронежском парке
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«Свали с детских качелей»: женщины избили молодую маму в воронежском парке 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Воронежа местную жительницу избили женщины на детской площадке. Об этом она написала в сети. Данный инцидент произошел в парке «Дельфин» в Железнодорожном районе города, сообщают СМИ.
По словам пострадавшей, она пришла на детскую площадку, где находились ее дочь в сопровождении бабушки. Женщина принесла им бутылочку со смесью, а потом присела на свободные качели. За это, по словам жительница, ее и избил.
«Сейчас эта ситуация кажется смешной, но пока меня мутузили, было не очень смешно. А началось все с того, что покачалась я две минуты, и тут подбегает ребенок и без слов останавливает качели и смотрит на меня. Я немного удивилась. Ничего не успела сказать или сделать, как подбежали две тетеньки и начали на меня в грубой форме наезжать, чтобы я свалила с детских качелей немедленно», — сказала девушка.
После этого, пострадавшую начали хватать за волосы и за руки, бить по носу и царапать лицо. Женщина рассказала, что все это время только защищалась и кричала, звала на помощь.
«Но когда одна начала меня бить по ребрам, я не выдержала и укусила ее за руку. Тогда меня начали душить», — поделилась информацией жительница Воронежа.
Спустя время на помощь пришли гулявшие в парке горожане. По словам молодой мамы, женщины отошли и начали кричать, что пострадавшая ребенка таскала за волосы.
В результате девушка отправилась в правоохранительные органы и написала заявление. В пресс-службе регионального Управления МВД подтвердили данную информацию.
«ФедералПресс» напоминает, что в Бурятии малыш получил травму, упав с качелей в детском саду.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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