«Свали с детских качелей»: женщины избили молодую маму в воронежском парке

В Воронежа местную жительницу избили женщины на детской площадке. Об этом она написала в сети. Данный инцидент произошел в парке «Дельфин» в Железнодорожном районе города, сообщают СМИ.

По словам пострадавшей, она пришла на детскую площадку, где находились ее дочь в сопровождении бабушки. Женщина принесла им бутылочку со смесью, а потом присела на свободные качели. За это, по словам жительница, ее и избил.

«Сейчас эта ситуация кажется смешной, но пока меня мутузили, было не очень смешно. А началось все с того, что покачалась я две минуты, и тут подбегает ребенок и без слов останавливает качели и смотрит на меня. Я немного удивилась. Ничего не успела сказать или сделать, как подбежали две тетеньки и начали на меня в грубой форме наезжать, чтобы я свалила с детских качелей немедленно», — сказала девушка.

После этого, пострадавшую начали хватать за волосы и за руки, бить по носу и царапать лицо. Женщина рассказала, что все это время только защищалась и кричала, звала на помощь.

«Но когда одна начала меня бить по ребрам, я не выдержала и укусила ее за руку. Тогда меня начали душить», — поделилась информацией жительница Воронежа.

Спустя время на помощь пришли гулявшие в парке горожане. По словам молодой мамы, женщины отошли и начали кричать, что пострадавшая ребенка таскала за волосы.

В результате девушка отправилась в правоохранительные органы и написала заявление. В пресс-службе регионального Управления МВД подтвердили данную информацию.