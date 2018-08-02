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Дети из приюта на Волыни рассказали о домогательствах и побоях — омбудсмен
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Дети из приюта на Волыни рассказали о домогательствах и побоях — омбудсмен 

Украина.ру 1 час назад
Об этом стало известно во время мониторингового визита, рассказала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
«Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась — сказала, что они все выдумывают», — написала Денисова. По ее словам, ни один из сотрудников приюта не рассказал о нарушениях.
На месте работает Служба по делам детей, а руководитель профильного департамента министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже уехал в приют. Кроме того, в деле будет разбираться и прокуратура.
«Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь», — отметила омбудсмен.
Позже она рассказала, что случаи злоупотреблений в приюте не первые. Так, 17 мая там пропала несовершеннолетняя, о чем директор сообщил лишь 11 июля.
В данный момент детей доставили в больницу и переводят в другие учреждения.
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