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«Полицию просто не пустили»: Денисова рассказала об избиении детей в приюте на Волыни
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«Полицию просто не пустили»: Денисова рассказала об избиении детей в приюте на Волыни 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает в Faсebook Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.
«Еще 29 июля соседи, которые проживают рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта было слышно детские крики. Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в этот день, 29-го июля, их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. Когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил. Сейчас мы выясняем эту информацию», — говорится в сообщении.
По словам Денисовой, стало известно, что устав приюта не согласован с Типовым положением о приюте для детей службы по делам детей.
Волынская прокуратура открыла уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта, а также факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками этого заведения по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью.
Волынская облгосадминистрация приняла решение об обращении Волынского областного совета относительно отстранения от выполнения обязанностей директора учебного заведения Леонида Матвийчука, а также немедленное возбуждение уголовного дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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