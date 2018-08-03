«Полицию просто не пустили»: Денисова рассказала об избиении детей в приюте на Волыни

Об этом сообщает в Faсebook Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова

«Еще 29 июля соседи, которые проживают рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта было слышно детские крики. Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в этот день, 29-го июля, их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. Когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил. Сейчас мы выясняем эту информацию», — говорится в сообщении.

По словам Денисовой, стало известно, что устав приюта не согласован с Типовым положением о приюте для детей службы по делам детей.

Волынская прокуратура открыла уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта, а также факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками этого заведения по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью.

Волынская облгосадминистрация приняла решение об обращении Волынского областного совета относительно отстранения от выполнения обязанностей директора учебного заведения Леонида Матвийчука, а также немедленное возбуждение уголовного дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований.