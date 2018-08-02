Шведская принцесса переезжает

Принцесса Мадлен (Madeleine) и ее муж Кристофер О’Нил (Christopher O'Neil) в четверг рассказали, что этой осенью они с тремя детьми — четырехлетней Леонорой, трехлетним Николасом и четырехмесячной Адриенной — намерены перебраться во Флориду. Жизнь в США им кажется более привлекательной. Любопытно, что супруг шведской принцессы — американский бизнесмен.

«Жизнь и возможности в США подходят для семьи, пока дети находятся в дошкольном возрасте», — сообщил Королевский двор Швеции в пресс-релизе.

Переезд никак не скажется на работе Мадлен в фонде World Childhood Foundation. «Принцесса Мадлен посвятила себя борьбе за права детей и продолжит работу в фонде после переезда, сосредоточившись на его деятельности в Соединенных Штатах», — гласит заявление. Также было добавлено, что О’Нил и раньше работал в Штатах, но продолжит заниматься своим бизнесом в Европе.

Королевская семья уже немало путешествовала по миру. Некоторое время они жили в Лондоне, но потом объявили, что вернутся в Швецию для того, чтобы именно там родился их третий ребенок. Соединенные Штаты также знакомы им. В летнее время они часто проводят время во Флориде, также они жили в Нью-Йорке. Мадлен перебралась в этот город в 2010 году, когда начала работу в созданном ее матерью, королевой Сильвией, фонде в качестве управляющего проектами. Первые годы брака пара жила в Нью-Йорке, и там же появилась на свет принцесса Леонора.

Несмотря на свой королевский статус, Мадлен утверждает, что она обычная мама. «Они будят меня утром, и мы вместе делаем завтрак, и этот завтрак летает по всей кухне, — сказала она изданию PEOPLE. — А потом мы идем в парк и много играем, особенно с Леонорой, которая полна энергии и требует внимания, чтобы ее занимали и развлекали».