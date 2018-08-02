Ещё
5-летняя «хрустальная» девочка обрела родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

5-летняя «хрустальная» девочка обрела родителей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Новогодняя мечта Айнур исполнилась: малышка нашла семью.
Историю «хрустальной» девочки Айнур страна узнала в 2017 году, когда Первый канал показал сюжет о милой маленькой хрупкой принцессе, которая на Новый год задала только одно желание: обрести семью. Родители малышки отказались от нее почти сразу после рождения, когда узнали о редком диагнозе «несовершенном остеогенезе». При такой генетической патологии все кости человека настолько хрупкие, что любое неаккуратное движение может привести к переломам и серьезным травмам. Такие дети не могут полноценно двигаться, ходить и играть. Но Айнур хочет быть как и все обычные ребята, поэтому девочка активно тренировалась, чтобы вести полноценную жизнь.
И сегодня, 2 августа стало известно, что «хрустальная» принцесса обрела свой дом. Родителями девочки стали Алексей Блохин и Елена Хорс. У супругов подрастают дочки-двойняшки, а также пара уже усыновила и удочерила несколько детей. Многодетная мама возглавляет фонд «Цвет жизни», который помогает выпускникам детских домов.
Поздравляю, вы стали родителями! — закончила судья заседание.. Дочка у нас будет не простая и не золотая, а хрустальная.. у Анюты хрупкие косточки.. и как это будет, как изменится жизнь нашей семьи — мы пока можем только представлять.. А через 10 дней решение суда вступит в силу и дочка будет дома! Пока же с мужем принимаем поздравления!
— написала в своем Facebook Елена.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
На своей странице в Facebook разместила первое видео с дочкой. Уже совсем скоро Айнур отправится знакомиться со своими братьями и сестрами. Теперь эта малышка точно знает: чудеса в этом мире случаются. Главное — в них верить.
Фото: Facebook, YouTube
Letidor.ru: последние новости
Хотел, но не сумел: 4 причины, почему мужчине не удается стать хорошим отцом Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Раков, Скорпионов, Рыб Тест: умеете ли вы отличать ядовитые растения
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей14
20 признаков того, что старость уже наступила67
Садальский показал фото изменившейся Максаковой18
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение