5-летняя «хрустальная» девочка обрела родителей

Новогодняя мечта Айнур исполнилась: малышка нашла семью.

Историю «хрустальной» девочки Айнур страна узнала в 2017 году, когда Первый канал показал сюжет о милой маленькой хрупкой принцессе, которая на Новый год задала только одно желание: обрести семью. Родители малышки отказались от нее почти сразу после рождения, когда узнали о редком диагнозе «несовершенном остеогенезе». При такой генетической патологии все кости человека настолько хрупкие, что любое неаккуратное движение может привести к переломам и серьезным травмам. Такие дети не могут полноценно двигаться, ходить и играть. Но Айнур хочет быть как и все обычные ребята, поэтому девочка активно тренировалась, чтобы вести полноценную жизнь.

И сегодня, 2 августа стало известно, что «хрустальная» принцесса обрела свой дом. Родителями девочки стали Алексей Блохин и Елена Хорс. У супругов подрастают дочки-двойняшки, а также пара уже усыновила и удочерила несколько детей. Многодетная мама возглавляет фонд «Цвет жизни», который помогает выпускникам детских домов.

Поздравляю, вы стали родителями! — закончила судья заседание.. Дочка у нас будет не простая и не золотая, а хрустальная.. у Анюты хрупкие косточки.. и как это будет, как изменится жизнь нашей семьи — мы пока можем только представлять.. А через 10 дней решение суда вступит в силу и дочка будет дома! Пока же с мужем принимаем поздравления!

— написала в своем Facebook Елена.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

На своей странице в Facebook разместила первое видео с дочкой. Уже совсем скоро Айнур отправится знакомиться со своими братьями и сестрами. Теперь эта малышка точно знает: чудеса в этом мире случаются. Главное — в них верить.

Фото: Facebook, YouTube