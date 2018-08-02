Отец скончался за месяц до ее выпускного. Но она была потрясена, когда узнала, что он оставил после себя!

Последние годы были трудными для меня. Мой отец был болен, и мне приходилось заботиться о нем, несмотря на мой напряженный график в школе. Не обращая внимание на его болезнь, папа старался изо всех сил, чтобы делать все правильно, и беспокоил меня, только если это было совершенно необходимо.

Сегодня был мой выпускной, но папа не смог прийти на него, потому что он скончался в прошлом месяце. Сегодня, я получила поздравительную открытку от него, подписанную лично им. На открытке, помимо поздравления, был написан адрес электронной почты и пароль, что мне показалось странным. Я зашла на почту, и обнаружила там сотни писем, и все от него. Письма были посвящены разным событиям, которые могут произойти в моей жизни и еще несколько «случайных», типа «что делать, когда у тебя неловкий момент» или «что делать, когда ты поссорилась с мамой.» Каждое письмо содержит документ Word и видеоприложение. Я открыла письмо «выпускной», и я плакала… Я никогда не думала, что смогу действительно снова услышать его голос или увидеть его снова. Эта запись была сделана в день, когда он и мама узнали о том, сколько месяцев ему осталось жить. Я поняла это, потому что он был одет в рубашку, которую я купила ему в тот день, и он носил ее целый день, и только вечером заметил, что на ней висит бирка. Это было до того как он начал химиотерапию. Я уже забыла, как он выглядел и как говорил, прежде чем его начал одолевать рак. Когда он делал остальные записи, я не знаю.

Я хотела поделиться этим, но я не знала с кем. Это лучший подарок, который я могла когда-либо просить, это же бесконечное количество времени с моим отцом. Теперь он со мной навсегда, где бы я ни была. Я люблю его и скучаю по нему.

Здесь представлены темы писем, которые он послал мне.

Дни рождения от 23 до 80 (в каждом отдельное видео).

Выпускной в школе.

Выпускной в университете.

Первая настоящая работа.

Как добиться работы мечты.

Помолвка.

«Покажи этому ублюдку, что вы собираетесь жениться»

Репетиция свадьбы.

Свадьба.

Возвращение с медового месяца.

Первый ребенок.

Второй ребенок.

Третий ребенок.

Четвертый ребенок.

Пятый ребенок.

Усыновить ребенка.

Потерять ребенка.

Раздражение из-за детей.

Сожалеть о том, что завели детей (как в анекдоте).

Ты не можешь заснуть.

Идет дождь, и ты вспомнила обо мне.

Ты облажалась.

Тебя арестовали.

Ты нуждаешься в комфорте.

Ты злишься на Бога.

Ты счастлива.

У тебя депрессия.

Ты чувствуешь себя одинокой.

Ты чувствуешь себя раздраженной.

Тебе страшно.

Ты хочешь навредить себе.

Ты забыла, как смеяться.

Диснейленду 100 лет.

Мама, наконец, вычищает гараж.

Вторжение инопланетян.

Инопланетяне не вторглись.