От Артёма до Яромира: как в Уфе называют новорождённых

Главное, о чём стоит помнить родителям, что ребёнку с этим именем предстоит жить всю жизнь

В ЗАГСе Уфы назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали за первые полгода 2018-го новорождённым.

Самыми популярными именами стали: среди девочек — Арина, София, Валерия, Виктория; среди мальчиков — Артём, Егор, Роман, Тимур.

Среди редких имён — Яромир, Юсуф, Эрика и Эльза.

— С января по июль в районе на свет появились 1363 ребенка, из них — 18 двоен. Возраст молодых мам — 21 — 30 лет, а еще 22 женщины стали мамами в 41 год, — рассказали в ЗАГСе Калининского района Уфы.