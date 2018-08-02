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От Артёма до Яромира: как в Уфе называют новорождённых
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От Артёма до Яромира: как в Уфе называют новорождённых 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Главное, о чём стоит помнить родителям, что ребёнку с этим именем предстоит жить всю жизнь
В ЗАГСе Уфы назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали за первые полгода 2018-го новорождённым.
Самыми популярными именами стали: среди девочек — Арина, София, Валерия, Виктория; среди мальчиков — Артём, Егор, Роман, Тимур.
Среди редких имён — Яромир, Юсуф, Эрика и Эльза.
— С января по июль в районе на свет появились 1363 ребенка, из них — 18 двоен. Возраст молодых мам — 21 — 30 лет, а еще 22 женщины стали мамами в 41 год, — рассказали в ЗАГСе Калининского района Уфы.
Тенденции давать детям необычные имена уже несколько лет. В начале этого года в Дёме зарегистрировали Яхью, Эсмиру и Эсмеральду. А после Чемпионата мира по футболу — 2018 детей стали чаще называть в честь футболистов сборной России — Артёма Дзюбы, Александра Головина и Сергея Игнашевича.
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