«Будет дочка!» Фолловеры по изменившемуся лицу Нюши определили пол ее ребенка

Поклонники 27-летней беременной Нюши выдвигают предположения, кто же родится у певицы.

Уже через несколько недель Нюша впервые станет мамой. Певица долгое время скрывала свое интересное положение и рассекретила его лишь в конце мая. Поэтому нет ничего странного, что Нюша и ее супруг Игорь Сивов до сих пор не обнародовали пол своего будущего малыша. Зато у поклонников есть огромный простор для догадок. В комментариях к постам артистки в соцсетях подписчики ищут любой намек на пол ребенка. А многие высказывают предположения, основываясь на внешних изменениях звезды. Фолловеры отмечают, что за последнее время Нюша сильно набрала в весе, и это сильно отразились на лице.

Поклонники уверены: судя по лицу певицы, Нюша и Игорь ждут девочку. А вот предположения о том, что у пары родится мальчик, встречаются очень редко.

А как тебе кажется, кого же ждет артистка?

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Фото:Instagram