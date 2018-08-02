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«Будет дочка!» Фолловеры по изменившемуся лицу Нюши определили пол ее ребенка
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«Будет дочка!» Фолловеры по изменившемуся лицу Нюши определили пол ее ребенка 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Поклонники 27-летней беременной Нюши выдвигают предположения, кто же родится у певицы.
Уже через несколько недель Нюша впервые станет мамой. Певица долгое время скрывала свое интересное положение и рассекретила его лишь в конце мая. Поэтому нет ничего странного, что Нюша и ее супруг Игорь Сивов до сих пор не обнародовали пол своего будущего малыша. Зато у поклонников есть огромный простор для догадок. В комментариях к постам артистки в соцсетях подписчики ищут любой намек на пол ребенка. А многие высказывают предположения, основываясь на внешних изменениях звезды. Фолловеры отмечают, что за последнее время Нюша сильно набрала в весе, и это сильно отразились на лице.
Поклонники уверены: судя по лицу певицы, Нюша и Игорь ждут девочку. А вот предположения о том, что у пары родится мальчик, встречаются очень редко.
А как тебе кажется, кого же ждет артистка?
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Фото:Instagram
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