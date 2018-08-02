Бейонсе перестала скрывать близнецов

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В июне прошлого года у Бейонсе и Джея-Зи родились близнецы Руми и Сэр. Но счастливые родители, которые становятся очень скрытными, когда речь заходит о детях, не спешили представлять малышей миру. Лишь на этой неделе Бейонсе вдруг передумала и поделилась с поклонниками первой фотографией с подросшими близнецами. Снимок получился невероятно трогательным: малыши сидят у мамы на коленях — Сэр невероятно серьезен, зато Руми улыбается во весь рот.

Тем временем продолжают ходить слухи о том, что Бейонсе ждет четвертого ребенка (не забываем, что, помимо близнецов, в семействе Картер подрастает своенравная девочка Блю Айви). Разговоры о беременности появились после видео с концерта в рамках мирового турне On the Run II, где Бейонсе поглаживает живот — точно так же, как она делала, когда ждала появления на свет первенца. Сами супруги слухи не комментируют: турне в самом разгаре, да и нужно отдохнуть в перерывах между концертами — например, на яхте, аренда которой стоит полтора миллиона долларов в неделю! Но влиятельная пара, которая год из года занимает не последнее место в рейтинге Forbes , может себе это позволить.

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