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Бейонсе перестала скрывать близнецов
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Бейонсе перестала скрывать близнецов 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В июне прошлого года у Бейонсе и Джея-Зи родились близнецы Руми и Сэр. Но счастливые родители, которые становятся очень скрытными, когда речь заходит о детях, не спешили представлять малышей миру. Лишь на этой неделе Бейонсе вдруг передумала и поделилась с поклонниками первой фотографией с подросшими близнецами. Снимок получился невероятно трогательным: малыши сидят у мамы на коленях — Сэр невероятно серьезен, зато Руми улыбается во весь рот.
Тем временем продолжают ходить слухи о том, что Бейонсе ждет четвертого ребенка (не забываем, что, помимо близнецов, в семействе Картер подрастает своенравная девочка Блю Айви). Разговоры о беременности появились после видео с концерта в рамках мирового турне On the Run II, где Бейонсе поглаживает живот — точно так же, как она делала, когда ждала появления на свет первенца. Сами супруги слухи не комментируют: турне в самом разгаре, да и нужно отдохнуть в перерывах между концертами — например, на яхте, аренда которой стоит полтора миллиона долларов в неделю! Но влиятельная пара, которая год из года занимает не последнее место в рейтинге Forbes, может себе это позволить.
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