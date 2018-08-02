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Петербурженка, едва не заморившая детей голодом, пойдет под суд
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Петербурженка, едва не заморившая детей голодом, пойдет под суд 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Жительница Северной Столицы может лишиться родительских прав за то, что заперла дома двоих малолетних детей, а сама ушла в гости к подруге. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Женщина оставила детей в запертой комнате в беспомощном и голодном состоянии наедине с предметами бытового назначения, представляющими опасность для их жизни и здоровья, — рассказали сайту в ведомстве.
Отмечается, что ситуация дошла до суда благодаря неравнодушным соседям семьи. Они устали от детского плача и вызвали полицию, после чего выломали дверь в комнату коммуналки и успокоили малышей.
Ранее Пятый канал сообщал, как в Алма-Ате женщина пыталась продать своего сына по имени Илья-Люцифер за 20 тысяч долларов.
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