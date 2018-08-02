Унисекс: почему в недалеком прошлом мальчиков наряжали в платья 

В прошлом разница между мальчиками и девочками была не столь очевидной, как в современности. Детей наряжали в платья вне зависимости от пола, что видно на старых картинах, и тогда это считалось нормальным. Современные историки решили найти причину такого внешнего вида мальчиков и почему со временем это стало считаться диким. Столетия назад платье не было признаком гендерного различия для детей, к тому же, оно свидетельствовало о том, что за ребенком ухаживает мать. В шорты детей переодевали только когда мальчик шел на учебу к преподавателям мужского пола или к его воспитанию подключался отец. Богатые семьи даже организовывали праздники в честь вхождения мальчика в новый возраст. Традиция переодевания мальчиков в платья зародилась в далеком XVI веке и в некоторых регионах сохранялась до начала прошлого века. Эта особенность гардероба исчезла очень быстро из-за влияния Зигмунда Фрейда. Психоаналитик быстро приучил людей одевать своих детей в соответствии к гендерной принадлежности и считал, что в младенчестве человека нельзя считать бесполым существом. Именно тогда платье стало исключительно женским и в гардероб мальчиков его перестали включать. При этом дети хотели поскорее поменять платье на брюки, чтобы почувствовать себя взрослыми, а что-то постыдное в ношение платьев они не ощущали. Подобное происходит и в современности, когда общество не считает неправильным ношение брюк женщинами, хотя еще столетие назад они были весьма спорным предметом женского гардероба. Историки также нашли прочие плюсы ношение платьев мальчиками, например, экономия. Юбку гораздо проще сшить на вырост, а сама одежда в далекие времена стоила немало, особенно если была качественной. Бедные семьи не использовали кружево в нарядах своих детей, поскольку оно было дороже обычной ткани, но манжеты встречались повсеместно. Современникам тяжело отличить мальчика от девочки на картинах прошлого, однако люди тех времен знали несколько хитростей. Например, платья для мальчиков шили из более ярких тканей, а пуговицы размещались спереди. Фасон наряда немного отличался от женского. Кроме того, девочки носили прямой пробор, когда мальчикам зачесывали волосы на одну из сторон или стригли челку.