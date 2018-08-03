«А я против!». Как договориться с мужем о воспитании

В споре рождается истина

Для начала — не стоит пугаться. Мнение каждого из нас складывается из множества составляющих: семьи, из которой мы выросли, книг, которые читаем, людей, которые на нас влияют. Поэтому то, что мнения супругов часто не совпадают, нормально.

Обговариваем заранее

Конфликты проще предотвратить, для этого чаще разговаривайте с супругом, спрашивайте его точку зрения, разрабатывайте общий план действий, пытайтесь найти «золотую середину».

Коптева Ирина Андреевна, педагог-психолог, МБОУ СОШ№ 1, Королёв:

Важно помнить, детство вашего ребёнка не может быть таким же, как у вас: он живёт в другое время, играет в другие игры, хочет подражать другим героям. Задача родителей — научить малыша жить в обществе, раскрыть и развить его интересы и способности.

Вопросы для себя

Возникли разногласия? Не торопитесь включать эмоции, подумайте, для чего вы это делаете, проанализируйте ситуацию.

Коптева Ирина Андреевна:

Супругам полезно ответить самим себе и друг другу на несколько вопросов:

Какие методы моих родителей я считаю полезными, а какие — несправедливыми и унизительными?

Каковы сильные и слабые стороны моего ребенка?

Как развить сильные и искоренить слабые?

Не пытаюсь ли я через ребёнка осуществить свои нереализованные мечты и желания? Не кричат ли о себе мои детские травмы или страхи?».

Эти вопросы помогут понять себя и продумать свою линию поведения.

Тактика при конфликте

Если конфликт всё же вспыхнул, то очень важно, как вы себя поведёте в нём. А для этого обязательно:

Все вопросы и споры с мужем решать наедине.

Также не вовлекайте в конфликт посторонних: родственников, друзей, чтобы они заняли чью-то сторону или рассудили. Спор должен быть решён только двумя — мамой и папой».

Не вспоминать прошлые обиды и разногласия.

Говорить только по делу и только применительно к данной ситуации.

Говорить правильно, стараться использовать «Я-сообщения», то есть, объяснять свои чувства вместо того, чтобы обвинять.

Не договорились

Бывает и так: поспорили-поспорили и не договорились. Но это не повод подавать на развод. Попробуйте:

Обратиться к третьему профессиональному мнению. Например, если речь идёт о школе, вместе пообщаться с педагогом. Или сходить к врачу, когда это касается здоровья ребёнка.

Поделить сферы. Иными словами «Я не лезу в спорт, ты не трогаешь уроки». Один берётся — второй не мешает. Так можно поделить все воспитательные моменты.

Периодически собирать семейный совет, в процессе которого каждый может высказаться, нравится ему такой подход или нет, включая самого ребёнка. Но не забывайте — решение остаётся за родителями, которые могут принять его наедине.

Коптева Ирина Андреевна:

Помните, ваша цель — не выяснить, кто главнее, а подобрать такую стратегию воспитания, которая будет наиболее полезна для вашего ребёнка. В конфликте вы не друг против друга, а вместе — против сложившейся ситуации.

Воспитание ребёнка — это огромная работа, и не стоит во всём пытаться устанавливать своё авторитарное мнение. Позволяйте друг другу думать по-разному и поступать по-разному. Ведь это не плохо. Во всяком случае, конфликты и ссоры в семье — гораздо хуже!