8 ошибок при разводе, которые вредят вашим детям

Ошибка 1: обманывать ребенка

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Lifestyle-блог дня: блогер, стендапер и писатель Наталья Краснова обсуждает с подписчиками бьюти-хаки и построение отношенийОстроумная Наталья Краснова — автор книги «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя», которая совсем скоро выходит в издательстве АСТ, о том, почему отношения могут не сложиться, и почему по этому поводу не стоит грустить. Единого правила, что, когда и как говорить детям о разводе родителей — нет. В каждом случае требуется чуткий индивидуальный подход. Многое зависит от возраста ребенка, степени его привязанности к маме и папе, накала конфликта между родителями и прочими членами семьи и многих других факторов.

Продумывая предстоящий разговор с ребёнком о разводе, помните, что обманывать и утаивать — не одно и то же. Определитесь: какую часть информации ребенку знать необходимо, а о чем лучше умолчать. Скрывать сам факт предстоящего развода, попытка завуалировать происходящее надуманными предлогами, вроде длительной командировки одного из родителей, — ошибка. Правда всё равно рано или поздно откроется — ребенок почувствует себя обманутым и будет страдать ещё больше, независимо от возраста, когда это произойдёт. К тому же он безвозвратно потеряет доверие к вам даже если будет осознавать, что вы хотели смягчить удар.

Однако вы не обязаны посвящать детей во все детали развода. Ограничьтесь необходимым минимумом подробностей.

Ошибка 2: не говорить ребенку, как сильно вы его любите

Самое важное для ребенка любого возраста — любовь его родителей. Поэтому говорите детям о своей любви как можно чаще. Постарайтесь превозмочь обиду и говорите ребенку, что его очень любите не только вы, но и ваш супруг Если же нет никакой возможности говорить ребёнку о папиной любви, то хотя бы не утверждайте обратного.

Под запретом любые фразы, ставящие под сомнение факт, что ребенок любим родителями. Особенно опасна формулировка: «Если бы твой папа тебя любил, он остался бы с нами».

Травмы, нанесенные такими словами, остаются надолго. Поэтому если хотите счастья ребёнку — сдержитесь и делитесь своими горькими выводами только с подругами или психологом.

Ошибка 3: срываться на ребенке

Хуже слов о папиной нелюбви могут быть только обвинения ребёнка в вашем разводе. «Это ты виноват, не слушался, не давал папе отдыхать дома, вот он и не выдержал», — к сожалению, такие обвинения звучат из уст обиженных матерей нередко. Некоторым кажется, что это полезно в воспитательных целях, но это не так.

Подобным «воспитанием» вы наносите ребёнку сильную психическую травму, а его поведение вопреки вашим ожиданием может ещё больше ухудшиться.

Даже спустя годы, случайно оброненное: «Ох, ты столько в детстве болел, столько болел, что отец не справился со сложностями и ушел», может оказаться для ребёнка травматичным. Ребёнок, выросший с чувством вины за развод своих родителей, будет страдать, и ему придется приложить немало сил, чтобы полностью избавиться от этого чувства.

Ошибка 4: говорить плохо об отце и его родственниках

Каким бы сильным ни было желание озвучить все, что накопилось в душе, при ребенке сдержитесь. Все недостатки и ошибки папы ребёнок и сам заметит. Осознание факта, что родители несовершенны, всегда болезненно, а в ситуации развода — и подавно, может привести к снижению у ребенка самооценки.

Заниженная самооценка в будущем будет мешать добиваться успехов, поэтому сдержитесь сами и договоритесь с экс-супругом, что и он должен говорить о вас ребенку только хорошее.

Кстати, ощущая себя продолжением «плохого родителя», ребёнок может принимать всю критику в его адрес и на свой счет, приписывая недостатки отца (или ваши) себе. И это еще одна причина отказаться от критики друг друга.

Ошибка 5: препятствовать общению ребенка со вторым родителем

Обида и ревность, особенно, если ребёнок будет общаться и с новой семьёй отца, — мотивы, которые нередко подталкивают женщину всячески препятствовать общению ребенка с отцом после развода. Но в контексте психологического благополучия ребёнка, общение с отцом — важно, а интересы ребёнка — превыше всего.

Ошибка 6: пытаться манипулировать супругом в присутствии детей

Манипуляции, в которых задействован ребёнок, очень быстро научат его поступать похожим образом — то есть тоже пытаться манипулировать. Например, если вы ставите условия, при которых позволите отцу взять ребенка к себе на выходные (часто этим условием становятся деньги или иные выгоды), то не удивляйтесь, если вскоре ребенок выдвинет вам условия, на которых согласен хорошо учиться или слушаться.

Ошибка 7: действовать несогласованно

Ситуации, когда один родитель (или близкий родственник) что-то разрешает, а другой запрещает распространены даже в полных семьях, а для разведённых родителей соблазн сделать что-то наперекор бывшему супругу и вовсе крайне высок. Дети быстро понимают, как себя вести, чтобы извлечь выгоду из такого шаткого положения. Каждый из родителей в итоге теряет авторитет, а дети в свою очередь чувствуют себя потерянными. Одинаково любя обоих родителей, они не понимают, чьё же мнение правильное. Ответ им приходится искать на стороне. Поэтому ссоры при ребёнке, как и противоречивые инструкции — прямая дорога в плохие компании с сильными лидерами.

Ошибка 8: пустить взаимоотношения членов семьи на самотек

Хотите достойно выглядеть со стороны и быть примером для своих детей? Тогда стремитесь изо всех сил к общению, основанному на взаимоуважении и принятии права каждого из бывших супругов на собственное мнение и личную жизнь. А если «обиды душат» и вы не готовы к общению, то хотя бы ради благополучия детей, обратитесь за помощью к психологу.