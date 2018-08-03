Курение, вейпинг и кормление грудью: можно или нельзя?

СодержаниеКурить нельзя кормить: поставьте запятуюКак влияет курение мамы на ребенка?Вейп — это же не вредно?Можно ли бросить курить?

«Брось сигарету, ты же кормящая мать!» Как легко услышать эти слова, и как порой сложно в круговороте дел и капризов грудничка отказаться от шанса вырваться на пять минут и спокойно выкурить сигарету. Как выбрать, что важнее — нервы и спокойствие матери или все бонусы грудного молока для младенца? Бросать курить или бросать кормить? MedAboutMe рассказывает, какие современные исследования встают одновременно на защиту и мам, и малышей.

Курить нельзя кормить: поставьте запятую

Конечно, бросить курить еще до беременности или в самом начале и больше никогда не начинать — самый оптимальный вариант. Он наилучшим образом повлияет на здоровье сразу двух человек. Однако немалое количество мам, отказавшихся от курения во время беременности, возвращаются к вредной привычке после рождения ребенка.

Комментарий экспертаЕкатерина Валова, психолог

Маму, мечтающую о сигарете после рождения малыша, вполне можно понять. Ребенок уже физически отделен от ее тела, в организме опять произошли резкие изменения. Это время и физического, и эмоционального стресса, когда смешиваются позитивные и негативные эмоции ощущения.

Известно, что создавать и поддерживать новые привычки тяжелее всего при чувстве голода, усталости, гневе или одиночестве. А молодая мать нередко испытывает все сразу: и усталость, и невозможность толком поесть, и одиночество наедине с младенцем, и гнев от бессилия или недостатка помощи окружающих. В такой ситуации желание вернуться к прежним привычкам, приносившим успокоение, может быть выше, чем забота о физическом здоровье. Вплоть до того, что некоторые мамы ради курения перестают кормить грудью, чтобы не навредить ребенку.

Современные медики считают, что делать этого не стоит. Если бросить курить не получается, то в сравнении вред от курения ниже, чем вред от перевода ребенка на смеси. Но: только при соблюдении правил и ограничения объема сигарет!

Конечно, можно посоветовать молодой матери обратиться к психологу, к специалисту по работе с зависимостями, чтобы помочь преодолеть тягу к сигаретам. Но мы знаем, сколько обычно у мам бывает свободного времени и на что они его тратят. Если есть возможность и желание — обратитесь к консультанту, к врачу за схемой применения никотинового пластыря, к примеру, к рефлексотерапевту. Если время есть только на сон и душ, а курить хочется невероятно, то следуйте разработанным правилам ограничения курения и не терзайте себя чувством вины. Спокойная и уравновешенная мама намного лучше нервной и издерганной.

Как влияет курение мамы на ребенка?

При выборе «бросать или не бросать курить» лучше, конечно, бросать (или не начинать вовсе). Чтобы понимать, как вдыхаемый дым влияет на ребенка, специалисты провели несколько исследований.

В исследовании Джулии Менелла, доктора медицинских наук, приняли участие 15 курящих мам. Все мамы с никотинозависимостью не курили в одной комнате с ребенком, но кормили его грудью после курения в одной фазе теста и воздерживались в течение суток от курения на втором этапе теста. У малышей проверяли вес до и после кормления по требованию в течение 3,5 часов после сигареты или контрольного времени, а также отслеживали показатели реакций организма приборами.

Выяснилось, что курение перед кормлением значительно сокращает время сна. Если малыши получали молоко с дозой никотина, они спали в среднем 53 минуты после еды. Если молоко было «чистым», сон длился 84,5 минут.

Причин такому сокращению сна может быть несколько.

Если мама выкуривает более 10 сигарет в день, у нее снижается количество грудного молока, и ребенок может просыпаться от голода. Курящие мамы, беспокоящиеся о качестве молока и возможном вреде, подсознательно стремятся кормить меньше, что также сказывается на насыщении малыша. При количестве сигарет более 5 в сутки у детей отмечаются более частые, в сравнении со сверстниками, колики, беспокойное поведение, плач, что указывает на повышенный дискомфорт младенцев и также может служить причиной раннего пробуждения.

Тем не менее, Джулия Менделла и ее коллеги сообщают, что польза от грудного молока перевешивает вред от никотина, и советуют не бросать кормить грудью, но стараться сократить количество сигарет и отслеживать показатели набора веса, сон и поведение ребенка.

Никотин в грудном молоке отмечается в концентрации в два раза выше, чем в сыворотке крови матери и выводится из организма не сразу. Дополнительную опасность представляют частицы дыма и смол, оседающие на волосах и одежде курящего. Чем же вредит курение ребенку?

Повышает риск развития аллергических реакций со стороны бронхов и всей респираторной системы. Увеличивает риски СВДС, синдрома внезапной детской смерти. Снижает лактацию. Влияет на набор веса ребенком. Повышает риски респираторных заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Три основных компонента сигаретного дыма, вредящие здоровью, это:

смолы, возникающие при горении. Эти вещества канцерогенны, способны вызывать развитие раковых опухолей. При вдыхании дыма они не только оседают в легких, но и разносятся с кровотоком по телу. Достоверной информации о проникновении смол в грудное молоко нет, но точно известно, что грудное молоко способно частично снижать вред при попадании смол в организм ребенка; угарный газ, повышающий риски инфарктов, инсультов, выделяется при горении сигареты и попадает в легкие. В молоко не проникает; никотин — в чистом виде представляет собой яд, и его влияние каждый курящий ярче всего чувствует в самом начале курения, пока организм еще не привык к постоянным дозам ядовитого вещества. Чтобы достичь мозга, никотину надо всего 7 секунд от первой затяжки. Время полувыведения никотина из тела — 1,5 часа, полностью кровь очистится от яда примерно через 3 часа после выкуренной сигареты.

На особенности взаимодействия вредных компонентов и человеческого организма выведены правила, которые касаются всех курящих родителей, и в особенности кормящих матерей.

Категорически нельзя курить в одном помещении с ребенком, пассивное курение — наиболее вредный вариант, при нем дым попадает в легкие малыша, никотин в огромных количествах — в кровь. Специалисты также предупреждают, что курящие члены семьи, в которой есть маленький ребенок, должны стараться избегать подходить к малышу и особенно брать его на руки в той же одежде, в которой они выходили курить. Оптимальный вариант — курить в специальной накидке/халате, желательно с шапочкой или капюшоном, чтобы частицы дыма не оседали на волосах. После курения стоит вымыть руки и лицо. Это относится как к кормящим матерям, так и к тем, чей малыш питается смесями-заменителями, и ко всем членам семьи, с которыми контактирует ребенок. Минимальное время для полувыведения никотина — 90 минут. Поэтому если очень хочется курить, стоит делать это только после кормления, когда есть ощущение, что ребенок наелся и опять захочет приложиться к груди через полтора или более часов. Чем больше перерыв между сигаретой и кормлением, тем лучше. Оптимальный вариант — перед продолжительным дневным и ночным сном, но всегда после кормления! Лучше отказаться от ментоловых сигарет — масло перечной мяты связывают с ухудшением оттока грудного молока и снижением лактации. Контролировать среднюю прибавку веса ребенка, внимательнее относиться ко сну, самочувствию, вероятности инфекции. Риски у никотина есть, и этого отрицать нельзя. Не бросать кормить только из-за желания курить: соблюдать множество правил и ограничений все равно придется, а ребенок разом лишится всей пользы грудного молока, не сопоставимой с бонусами смеси. Вейп — это же не вредно?

Согласно анализу исследований, проведенному национальной службой здравоохранения Великобритании, электронная сигарета в сравнении с обычными безопаснее на 95%. Нет смол, угарного газа, уровень никотина значительно ниже. Звучит как достойный выход для мам и даже пап, а также — как вероятный заменитель сигарет на переходном этапе от курения до полного отказа от никотина. Но не все так просто.

В Великобритании и в странах ЕС вейпы проходят сертификацию. Оптимальным выбором считается продукция с маркировкой Kitemark (знаком качества Британского института стандартов) или сертификатом стандартизации ЕС. В России ни сами электронные сигареты, ни жидкости к ним не подлежат сертификации. Их никто не проверяет на безопасность, и что налито внутри пузырька — неизвестно, производитель даже не обязан указывать состав. Таким образом, к выбору вейпа и компонентов для него надо подойти серьезно и ответственно.

Пар, выходящий из вейпа, содержит пропиленгликоль и глицерин. В краткосрочных исследованиях указывается на возможное раздражение слизистой горла, долгосрочные исследования, в том числе и о проникновении в грудное молоко, не проводились. Однако на данный момент специалисты согласны, что вейпы с качественными жидкостями, используемые вдали от ребенка, принесут намного меньше вреда грудному малышу, чем обычный табак.

Некоторые мамы интересуются: а можно ли курить кальян? Ведь бывают варианты смесей и без табака, а значит — без никотина.

Во-первых, о табаке: один кальян с табаком равен примерно 100 выкуренным сигаретам. Этот вариант наиболее опасен.

Во-вторых, при горении угля в кальяне выделяется густой дым с повышенным содержанием угарного газа. Это касается и бестабачных вариантов. Под влиянием такого дыма мама может чувствовать слабость, расслабленность и сонливость, поэтому даже после единичного курения кальяна стоит учитывать повышенные риски не услышать ребенка ночью, а также не стоит прибегать к совместному сну.

Можно ли бросить курить?

Конечно, можно. И не стоит верить мифам, что бросать курить резко вредно. Естественные реакции (чаще всего — кашель) всего лишь указывают, что подавляемые из-за табака реакции организма наконец восстанавливаются. Ребенку они никоим образом не вредят. Да и статистика указывает: наибольшая эффективность отказа от курения у тех, кто бросил сразу и резко, а не растягивал отказ от никотина.

Если привычка курить не физиологическая, а психологическая, оптимальный вариант — заменить ее на иной ритуал. На первом этапе можно крутить в руках карандаш, дышать через коктейльную трубочку, грызть орешки или дышать под счет, в зависимости от желания. Главное — выделять себе моменты и время на такие перерывы в уходе за ребенком, возможность спокойно посидеть, посмотреть в окно, в буквальном смысле выдохнуть.

Но что делать, если зависимость есть на физическом уровне, и тело «просит никотина»? Можно ли использовать никотиновые пластыри или никотинсодержащие препараты при кормлении? Никотинозаместительная терапия лучше, чем табакокурение, в том числе и при ГВ. Никотин из препаратов попадает в тело без дополнительных примесей, намного медленнее, чем при курении, и доза постепенно снижается. Так что этот вариант вполне может использоваться кормящими матерями при соблюдении инструкций к препарату, а также мер безопасности. Следует пользоваться пластырями, жевательной резинкой и иными вариантами НЗТ с аккуратностью, ни в коем случае не допуская, чтобы кусочек отклеившегося пластыря, использованной жвачки и т. д. контактировал с ребенком или другим взрослым. Остаточной дозы никотина для непривычного к нему человека, а тем более, малыша, достаточно для серьезного отравления. Все препараты, как и любые сигареты, обычные или электронные, необходимо хранить в недоступном для детей месте до использования и после.

Вывод

Грудное молоко — оптимальный вариант для ребенка. И отказываться от него, заменяя смесями, из-за тяги к сигаретам, не стоит. Но и чрезмерно предаваться пагубной привычке нельзя. Поэтому мамам, которые не могут отказаться от сигарет, необходимо находить баланс, следовать правилам курения при ГВ и стараться снижать количество никотина, поступающее в организм и взрослого, и ребенка.

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