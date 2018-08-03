Поклонники заметили, что дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы

Звездная семья восхищает своей красотой.

17-летняя дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман уже несколько месяцев живет в США, но, по-возможности, все равно старается выйти в свет со своей мамой. На днях Вера и Соня побывали на открытии шоурума российского модельера Ульяны Сергеенко в Монако. Мама и дочь поделилась на страницах в своих Instagram совместными фотографиями, поразив поклонников.

Готовы к ужину с @sonyavkiperman ❤ @faideeofficial & @ulyana_sergeenko_moscow

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

2 Авг 2018 в 10:52 PDT Публикация от Sonya (@sonyavkiperman)

2 Авг 2018 в 3:03 PDT «Когда дочь выглядит старше мамы… Соня, это комплимент», «Соня какая взрослая, как сестры», «Вера все моложе и моложе👍🏻», «Я запуталась где мама, где дочь», «Не понятно, кто младше выглядит😍👍🏻», «То чувство когда перепутал маму с дочкой. 😀 Какая милая семейка», — комментируют пользователи.

Они восхитились тем, как Вере Брежневой удается с годами становится только краше и выглядеть моложе. Также подписчики заметили — дочерям певицы повезло с генами.

Напомним, Соня — старшая дочь Веры Брежневой. Девушка появилась на свет от бывшего возлюбленного певицы Виталия Войченко 30 марта 2001 года. Сейчас исполнительница также воспитывает и младшую дочку Сару. Сестра Сони родилась 14 декабря 2009 года от бывшего мужа певицы, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Сейчас Вера Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе . Их свадьба состоялась в 2015 году в Италии.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

1 Июн 2018 в 8:13 PDT Отметим, что обе дочки Веры Брежневой очень похожи на нее. Младшая любит одеваться так же, как мама. Старшая предпочитает иной стиль, но в совместных фотосессиях с мамой участвует и, если надо, может надеть то же платье. Соня растет самостоятельной. Она уже озвучивала мультфильм, принимала участие в модном показе в качестве модели и снималась для рекламы. Теперь девушка живет и учится в США,

_ Фото: Instagram / ververa_