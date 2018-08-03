Водолазы обнаружили тело пропавшей в Благовещенске шестилетней девочки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. / ТАСС /. Тело шестилетней девочки, предположительно исчезнувшей в четверг с берега реки Зея, найдено водолазами в акватории реки. Об этом в пятницу ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

"Водолазами найдено тело. В принципе, у нас больше детей не пропадало, по первому описанию похоже, что это девочка, которая пропала вчера. Будет произведено вскрытие, опознание по установлению личности девочки, причин смерти. На месте работает следователь", — сказал Лубинский.

Так же следственным органам предстоит установить, почему ребенок оказался на берегу реки без присмотра взрослых.