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Водолазы обнаружили тело пропавшей в Благовещенске шестилетней девочки
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Водолазы обнаружили тело пропавшей в Благовещенске шестилетней девочки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Тело шестилетней девочки, предположительно исчезнувшей в четверг с берега реки Зея, найдено водолазами в акватории реки. Об этом в пятницу ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.
"Водолазами найдено тело. В принципе, у нас больше детей не пропадало, по первому описанию похоже, что это девочка, которая пропала вчера. Будет произведено вскрытие, опознание по установлению личности девочки, причин смерти. На месте работает следователь", — сказал Лубинский.
Так же следственным органам предстоит установить, почему ребенок оказался на берегу реки без присмотра взрослых.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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