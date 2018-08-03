Рекомендации для вычисления школьников-агрессоров направили в регионы 

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию, рассказали «Известиям» в ведомстве. Педагогам, в частности, рекомендовали провести диагностику, чтобы определить, в чем причина агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети, и изучить уровень развития ребенка. Кроме того, необходимо «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме» и «направлять активность» в социально полезное русло.