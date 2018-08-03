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Учителя будут вычислять учеников, склонных к агрессии
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Учителя будут вычислять учеников, склонных к агрессии 

CHIPS journal 3 часа назад
Минпросвещения направило в школы методические рекомендации, которые помогут определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию, пишут «Известия».
Поводом взять ребенка под контроль будут ситуации, когда он живет в неблагополучной семье, разочарован во взрослых, чувствует социальную несправедливость, у него низкая успеваемость, он не общается с одноклассниками, говорится в рекомендациях.
Чтобы определить причину агрессии, педагоги будут проводить диагностику — в том числе, отслеживать бытовые условия, в которых живут дети, совместно с психологами изучать уровень развития ребенка, определять его интересы.
Активность таких учеников будут направлять в «социально полезное русло», помогать им самореализоваться и определиться с будущей профессией.
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