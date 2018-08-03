Издано пособие для родителей «Жизнь после лечения детских лейкозов и лимфом»

Издано пособие для родителей с ответами на распространенные вопросы, которые появляются после окончания лечения онкологического заболевания у ребенка. Автор книги — Анастасия Руднева, врач-гематолог, кандидат медицинских наук.

«Жизнь после лечения лейкозов и лимфом» написана врачами и психологами для того, чтобы помочь родителям и ребенку в этот непростой период. Мы рассказали, чего действительно стоит бояться, а чего — нет, как вести себя в разных ситуациях и что нужно знать, чтобы страх не командовал вашей жизнью», — рассказывает Анастасия Руднева.

Пособие рекомендовало к изданию ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

Книгу можно скачать в электронном виде.

Бумажный экземпляр можно получить бесплатно, заполнив заявку на сайте.

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