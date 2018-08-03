Родители особенных детей в Сети обсуждают, как бороться с агрессией в обществе

История особенного ребенка Рустама, которого усыновила семья из Москвы и за год смогла поставить на ноги, продолжает вдохновлять людей в нашей стране. Однако родителям приходится регулярно сталкиваться с агрессией, пренебрежением по отношению к их сыну. Мама Руса (так малыша называют в семье) Ника Злобина даже запустила флешмоб в Сети под названием «Я учусь видеть душу» после того, как в одном из московских центров госуслуг дети решили поиздеваться над ее ребенком. В адрес Рустама посыпались насмешки, обидные слова из-за протеза ноги и «странного» лица. Мальчик перенес очень сложную, тяжелую пластическую операцию на лице. При этом, как рассказала Ника, никто из родителей даже не пытался сделать замечание своему ребенку.

Публикация от 🌿Ника Злобина🌿Москва (@nika_evil_)

20 Июн 2018 в 10:00 PDT Семью с особенным ребенком пригласили на первый канал в «Пусть говорят». На съемках Эвелина Бледанс познакомилась с родителями Рустама и самим мальчиком. Известная телеведущая решила узнать у своей аудитории, а как они реагируют на обидные комментарии в адрес своих особенных детей.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

2 Авг 2018 в 10:54 PDT Хочу задать вопрос моим читателям (который очень волнует и меня, как маму особенного ребенка). Как реагировать, когда дети обижают вашего ребенка, а их родители никак не реагируют?

— спросила у подписчиков Эвелина Бледанс.

Мамы детей с особенностями развития рассказали, как они страдают из-за не толерантного отношения в обществе. «У моего сына аутизм, живем в провинции, так вот ему 12 лет его постоянно дразнят на площадке детской, район, в котором сейчас живем, не очень благополучный. Я сыну говорю, давай сдачи, а он мне говорит: „Мама, ну надо же как-то по-доброму с ними“. 🙆‍♀️Вообщем, продаем квартиру, решили семьей переезжать в другой район 🤷‍♀️как бегство какое-то, прямо удивляют родители! Уже крик души просто, ну объясните вы своим чадам, что есть и особенные дети, и они тоже люди😢», «Да что уж о детях говорить если взрослые могут гадости наговорить. У меня ребенок аутист. Мы стояли в очереди в магазине и тут он начал кричать, рычать и плакать. За нами стояла взрослая женщина лет так 50-ти. Начала орать, чтобы я успокоила своего неадекватного ребенка 🤦🏼‍♀️», «Поведение детей — это отражение поведения родителей. Не то что родители демонстрируют на публике, а реальное отражение. У меня ребенок с СД, он плохо говорит и часто дети удивляются, если я рядом я просто объясняю, но если меня нет они как то сами находят общий язык)))) А вот что касается взрослых, я не молчу никогда. И на фразу „понарожают“ …я всегда отвечаю: я от вас нечем не отличаюсь, такая же мама», «Один раз столкнулась с проблемой, когда малыш с синдромом стал отбирать игрушки у малыша с ДЦП, и родитель ребенка с ДЦП устроил скандал и попытался ударить второго малыша, агрессия всегда исходит от взрослого изначально. И тут ты уже явно будешь стоять насмерть, никто и никогда не имеет право поднимать руку на ребенка. Детям можно объяснить, взрослым не всегда, потому как есть стереотипы», «У меня дочка с СД. Вчера пришли на площадку детскую и вот один мальчик лет 5-6 начал: „Ты еще не проснулась, не в себе что ли?, не подходите к ней, у нее глаза на выпучку, она дура“ и т.д. Мама его сидит в телефоне и не реагирует, потом подозвала. Что-то сказала ему на ухо, он на ухо остальным детям, и все вообще отошли от нее кругом. Ну вот что это? Дурдом какой-то!», — поделились своими историями подписчики в Instagram.

Эвелина Бледанс рассказала, что и ее сына дети иногда обходят стороной. Не всегда с Семеном хотят играть. Звездная мама считает, что детей нельзя заставить это делать. Эвелина Бледанс поделилась, что на ее сына тоже настороженно смотрят взрослые люди. Обсуждают их, не хотят находиться рядом.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

22 Июл 2018 в 12:38 PDT «Нужно просто не обращать внимания. Не от большого и великого ума родители детей молчат. У меня тоже особенный солнечный малыш, просто наплевать на мнения окружающих! Мы его обожаем, все родные, близкие, друзья любят очень моего сыночка! Ему достаточно нашей любви огромной, а остальное ерунда!🙏🏻♥️», «К сожалению каждому не объяснишь и к каждому не подойдешь. Все зависит от воспитания и сознания людей. Своим детям всегда объясняю, что все дети хорошие, просто некоторые отличаются от других, что дружить нужно со всеми и никого нельзя обижать. Нужно быть более терпимыми и толерантными самим и не кривить лицо при виде людей, не таких как все. Дети учатся на примере родителей», «И детям своим нужно рассказывать про других детей и людей, которые немного отличаются. Я с детьми часто говорю на эту тему, программы такие стараюсь показывать с сыну 7 лет. Он задает много вопросов, а я ему много рассказываю и показываю. И ребенок потом говорит— Мама, какие мы все разные)) но можем дружить и играть 😌», «Сначала побеседовать с родителями, если не помогло побеседовать с ребенком, если опять не помогло, то хук слева и справа, ну а если и это не помогло, держаться подальше от таких людей», «Я бы вообще никак не реагировала ни на детей, которые обижают особенных ребят, ни на их родителей, это их грех и рано или поздно они за него ответят. А своему лишний раз напомнила о его достоинствах, победах и заслугах», «За своих детей нужно заступаться. Всегда! Особенно, когда ребенок не такой, как все! Нельзя никому давать свое дитя в обиду: будь то дворовые дети, будь то их равнодушные родители, будь то целое общество невеж! Это ваш ребенок и кроме вас его никто не защитит!», — прокомментировали вечную проблему подписчики Эвелины Бледанс.

Напомним, что известная телеведущая является мамой двоих детей. Так, от своего второго мужа израильского бизнесмена Дмитрия она родила в 1994 году сына Николая. С 2012 года молодой человек живет в Израиле.

От своего третьего мужа Александра Семина , с которым она сыграла свадьбу еще в 2010 году, Эвелина Бледанс родила сына Семена. Мальчик появился на свет в 2012 году. Вскоре выяснилось, что ребенок родился с синдромом Дауна.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

14 Июл 2018 в 7:37 PDT Фото: Instagram @nika_evil, @bledans_