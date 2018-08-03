355 нарушений с начала года: в ГИБДД Кургана рассказали, какие правила дети игнорируют

Сотрудники дважды задержали одного и того же нарушителя за месяц

В Кургане прошел рейд городской ГИБДД , чтобы предупредить детей об опасностях, которые могут возникнуть на дороге. Вместе с Надеждой Кобяковой и Сергеем Евстигнеевым , инспекторами отдела ОГИБДД по Кургану, мы отправляемся в Рябково. Тут же по рации поступает сообщение от сотрудников ДПС: третьеклассник играл на дороге с другими детьми. Выяснилось, что это второе предостережение за месяц, а школьник уже знаком с патрулём. Он плачет, но когда ему припоминают первый случай нарушений, быстро успокаивается и соглашается.

— Да, мы с ветками тогда играли. А сейчас бегали с мальчиками, и я поскользнулся и упал, — говорил мальчик. Обычно детям хватает одной встречи с инспектором ГИБДД, чтобы усвоить правила поведения на дороге. Но бывают и случаи «рецедивов».

— Ребенок был задержан второй раз за месяц. Это достаточно редкий случай — мальчик нарушает второй раз, и нарушение у него точно такое же, как и в предыдущий раз — игра на проезжей части, — объясняет инспектор.

Вместе с ним у дороги стоят еще пятеро человек — инспекторы выдают им памятки и узнают, что правила дети знают наизусть, только на практике не применяют. Тогда инспектор уточняет, в каком классе и в какой школе учится ребёнок и обещает навестить его, как только наступит учебный год.

Девочка играла с другом и угодила под колёса автобуса

Таких нарушителей, которых инспекторы уже запомнили в лицо, летом много: во время каникул родители многим разрешают гулять допоздна и не напоминают о том, как вести себя у проезжей части. Результаты бывают плачевны — один ребёнок погиб под колёсами автобуса в Кулацком. Причина та же — играла с другом у дороги. С начала этого года только в Кургане выявлено 355 нарушений ПДД несовершеннолетними.

— С начала года в Кургане 14 ДТП произошло по вине детей. При этом одна девочка погибла. По записи видеорегистратора, который был установлен на автобусе ПАЗ, видно, что несколько детей играли вблизи проезжей части, смеялись и неожиданно девочка, выбежала на проезжую часть и попала под автобус, — говорит Надежда.

Жарким июль оказался не только в плане температуры, но и по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Только за один летний месяц в аварию попало 19 юных зауральцев в 17 ДТП. В четырех из них виноваты родители-водители.

— 18 июля мужчина проезжал перекресток, нарушил очередность проезда и допустил столкновение с легковым автомобилем. В результате происшествия травмы получила его трёхлетняя дочь, — сообщила Надежда Кобякова, инспектор ОИБДД УМВД России по Кургану.

Дети помнят правила, но не спешат их применять на практике

Инспекторы ГИБДД напоминают родителям, что снизить риск травм в аварии можно — достаточно установить в машине детское кресло. Стандартный ремень безопасности не рассчитан на защиту юного пассажира.

— 12 июля в Варгашинском районе в аварии получил тяжелые травмы восьмилетний мальчик, которого вёз на заднем сидении автомобиля папа, пристегнув штатным ремнем безопасности, — приводит пример Надежда Кобякова. Ещё одна категория нарушителей, по её словам, появляется только в теплое время года — это велосипедисты.

— Во июле зарегистрировано два происшествия с участием детей-велосипедистов. Оба ребенка ехали на велосипеде с разрешения родителей. 26 июля в Кургане 8-летний мальчик внезапно выехал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Водитель затормозить не успел и допустил наезд на ребенка, — добавляют сотрудники городской ГИБДД.

Сотрудники пообещали прийти в класс к детям, чтобы напомнить им, как вести себя на дороге

Самое распространенное круглогодичное нарушение правил дорожного движения — переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Перед новым учебным годом инспекторы ГИБДД просят родителей ещё раз объяснять ребенку правила поведения на дороге, а самое главное, учить детей своим положительным примером. Ведь чаще всего нарушителями являются дети младшего школьного возраста от семи до двенадцати лет. В этом возрасте именно родители являются главным примером для подражания.

— Мы можем сто раз сказать ребенку, как нужно правильно переходить дорогу, но если родитель один раз перешел неверно, ребенок будет делать именно так, потому что родители для него самый главный авторитет. Я не раз наблюдала, как родитель бежит рядом с пешеходным переходом с ребенком за руку и ребенок, конечно, это запоминает и потом себя на дороге ведет точно также, — говорит Надежда Кобякова.

Всех задержанных несовершеннолетних нарушителей ПДД передают родителям. А информация отправляется в инспекцию по делам несовершеннолетних и образовательное учреждение, где учится ребенок. Далее специалисты этих организаций проведут профилактическую беседу как с ребенком, там и с его родителями. Если нарушение грубое, инспектор может привлечь родителей к административной ответственности, а самого ребенка поставить на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних.