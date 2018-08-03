Найдутся все: волонтеры и спасатели объединили усилия по поиску детей

Ищут с вертолетов, в лесу и супермаркетах. В 20 регионах России работает Национальный центр помощи по поиску пропавших детей. Волонтеры и операторы ищут их круглосуточно. Звонки поступают на горячую линию. В большинстве случаев ребенка находят в течение трех дней. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Андрея Михайлова

«Это мы так далеко забрели! Это мы оттуда шли», — удивляется ребенок.

Этим мальчишки несколько дней плутали по лесу. Им повезло: добровольцы из спасательного отряда «Ангел» быстро нашли их с вертолета. В городе все сложнее. Без доступа к камерам видеонаблюдения найти здесь ребенка невозможно.

«Разрешение камеры сумасшедшее», — отметил волонтер.

Главный ресурс, которого всегда не хватает поисковикам — время. Решают эту проблему в Национальном центре помощи пропавшим детям. Волонтеры центра могут по минутам отследить весь путь потерявшегося ребенка.

Поймали его уже другой камерой. Так мы можем провожать его хоть по всему городу водить, более того у нас есть доступ к общественному транспорту. Можем даже в автобусе смотреть, с кем он общается, о чем разговаривает», — поясняет сотрудник поискового центра.

Центр пока открылся в 20 регионах России, и каждый филиал подключен к единой информационной системе.

«В городе специфика одна, а если мы ищем детей, например, в лесополосе — совершенно другая специфика. Нужно умение пользоваться техническими средствами, топография, пользоваться квадрокоптерами — у нас они есть. Мы каждому представительству, которое мы открываем по России, передаем оборудование, рации, автомобиль», — отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим детям Елена Мильская.

— Мальчик.

— Сколько ему лет?

— Девять.

— А когда ушел?

Руководят поиском сотрудники МЧС МВД . Как только поступает сигнал, они формируют штаб и координируют все действия добровольцев из поисковых отрядов.

«У нас конкурентов нет, все мы выполняем одну задачу — поиск человека в природной среде. Все звенья одной цепи, каждый важен на своем месте, начиная с диспетчера, который принимает вызов, и заканчивая поисковиком, который реально ходит по лесу», — указал начальник ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев

Именно тем, кто реально ходит по лесу, крайне важно, чтобы родители как можно раньше научили детей, как вести себя и что делать, если потерялся.

«В первую очередь в лес без взрослых на заходить, а основная задача, если потерялся — сиди на месте и никуда дальше не отходи. Если есть смартфон, на нем есть функция компаса. Когда ее включаешь, надо подождать пару минут, он выдает точные координаты твоего местонахождения. По связи с ребенком можно узнать его точные координаты», — советует спасатель Александр Трусов

В большинстве случаев дети уходят самостоятельно и главная проблема здесь — отношения в семье.

«Что делать, чтобы этого не произошло? Присоединяться к интересам своего ребенка, даже если это не интересно, даже если это вызывает протест», — рекомендует психолог Алиса Метелина.

По статистике, каждый год в России пропадают от 15 до 20 тысяч детей. 80% из них находят в первые дни.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ