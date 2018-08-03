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Смотрите, как эмоционально малышка встречает папу с работы
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Смотрите, как эмоционально малышка встречает папу с работы 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Счастью нет предела, потому что любимый папочка дома! Смотрите это трогательное видео.
Недавно мы показывали вам видео про тройняшек, которые не хотят отпускать своего папу на работу. Малыши побежали за папиной машиной, чтобы его остановить. Это видео стало настоящим хитом в Сети и на нашем сайте.
Такая реакция малышей неудивительна, ведь расставаться с любимым папой никто не хочет — с ним так весело, можно подурачиться и отдохнуть. Вот и героиня нашего сегодняшнего видео очень любит проводить время со своим отцом и очень скучает, когда его нет рядом.
Но зато когда папа возвращается домой, счастью малышки нет предела!
В этом ролике вы увидите, как девочка радуется, когда понимает, что к дому подъехала папина машина.
Девочка бежит к отцу и не может дождаться, когда обнимет его.
За это трогательное видео мы благодарим маму крохи, которая запечатлела этот момент и поделилась с пользователями на своем канале.
Скорее смотрите это очаровательное видео!
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