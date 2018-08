Вдова Дмитрия Хворостовского показала фото их младшей дочери

В Сети отметили, что девочка очень похожа на своего покойного отца.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс очень тяжело переживает смерть мужа. Справиться с утратой ей помогают дети. Флоранс решила поделиться фотографией своей дочери Нины. В соцсетях поразились сходству девочки с ушедшим из жизни отцом.

Публикация от Florence (@flosha1)

2 Авг 2018 в 2:12 PDT Моя красавица! Люблю тебя!

— трогательно подписала Флоранс Хворостовская.

«Мамина гордость, папина красавица! Улыбка папина точно », «Очень похожа на Дмитрия», «Папина доча! Очень похожа!», «Какая красивая Ниночка! Прелестная фотография! Спасибо!🙏❤️❤️❤️❤️❤️», « Очень красивая девочка😘😍», «Копия своего папы!», «Какая красивая девочка! И так похожа на своего папу», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Напомним, что в июле 11-летняя Нина в своем личном блоге посвятила нежный пост покойному отцу. Девочка призналась, что очень скучает по папе.

We are family

Публикация от Nina (@nina_4632)

25 Фев 2018 в 2:15 PST 8 месяцев без тебя, папа. Я так по тебе скучаю, не выразить словами,

— с болью написала юная Нина, сопроводив публикацию архивным снимком с Дмитрием Хворостовским.

Напомним, во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского родились двое детей: в 2003 году на свет появился сын Максим, в 2007 году родилась дочь Нина.

Люблю тебя Димочка! Как тяжело без тебя. ❤️

Публикация от Florence (@flosha1)

10 Фев 2018 в 7:34 PST Также у певца есть дочь Александра и сын Данила 1996 года рождения, дети появились на свет в первом браке артиста. Кроме того, в свое время Дмитрий Хворостовский удочерил дочь своей первой супруги, Марию (1982 года рождения).

Best birthday ever surrounded by my family and amazing friends! Cheers to many many more celebrations! 😍😘❤️🎉💥

Публикация от Florence (@flosha1)

24 Июл 2017 в 7:11 PDT Фото: Instagram @flosha1, @nina_4632