Как быть мамой-интровертом и не сойти с ума: колонка мамы троих детей

Опыт этой мамы поможет вам избавиться от чувства вины.

Клэр Джонс — колумнист портала Mom.me и мама троих активных детей. Недавно Клэр опубликовала историю о том, как она, будучи мамой-интровертом, столкнулась с проблемой нарушения личных границ в семье, и как ей удалось ее решить.

Поскольку эта ситуация может быть знакома многим, мы решили перевести статью Клэр и поделиться ее опытом с читателями «Летидора».

Текст Клэр призван воодушевить тех мам, которые устают от постоянного общения с детьми и чувствуют себя виноватыми.

Повседневная жизнь каждой мамы — это водоворот всевозможных событий. Все начинается с детских садов и кружков, а заканчивается школьными мероприятиями всех сортов и мастей. На каждом из них приходится контактировать с родителями других детей и постоянно общаться.

Для меня, как для мамы-интроверта с тремя сыновьями, все это порой становится сущим адом.

Я потратила долгие годы на то, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих: никогда не отказывала детям в играх и посещала все мероприятия, на которые нас приглашали. И каждый раз, когда я оставалась наедине с собой, я чувствовала себя неудачницей. Каждый раз, когда я давала детям немного поиграть самостоятельно, я мучилась от невыносимого чувства вины. Как остальные мамы справляются со всем этим без видимых усилий?

Затем я прочитала статью о разных типах личностей и поняла, что я просто немного другая, а именно что я — интроверт.

Не стоит думать, что интроверты не выносят чужого общества. Просто нам требуется время на то, чтобы побыть одним.

А те, у кого есть маленькие дети, наверняка знают, что когда вы возвращаетесь домой, последнее, на что вы можете рассчитывать, — это тишина.

Я не сразу поняла, как мне справляться с материнскими обязанностями и не забывать при этом о своих личностных особенностях. Но спустя некоторое время я выработала определенные ритуалы, которые устраивают и меня, и детей.

Во-первых, когда дома становится слишком шумно, я вместе с детьми отправляюсь куда-нибудь, где они могут немного выпустить пар. Например, мы идем в парк. И после того, как они наиграются на улице, они ведут себя гораздо тише дома.

Когда мне нужна небольшая передышка, я предлагаю им заняться чем-то, что не требует моего активного участия. Они рисуют, занимаются лепкой или читают. Я приношу им напитки и угощения и даю возможность развлечь себя самостоятельно.

Конечно, малыши не выдерживают одиночества долго. Но чем старше они становятся, тем лучше они могут концентрироваться и заниматься своими делами.

Несомненно, среди ваших знакомых найдутся такие же мамы, как вы, которые ценят свободное время. Так что подумайте насчет того, чтобы приглядывать за детьми друг друга по очереди. Да, вам придется присматривать за большим количеством маленьких непосед. Но, скорее всего, дети будут заняты не вами, а своими друзьями-ровесниками.

Не бойтесь попросить у кого-то помощи, если есть такая возможность. Если же попросить вам некого, подумайте о профессиональной няне.

Для меня несколько свободных часов в неделю стали настоящим спасением.

Сама мысль о том, что у меня будет время исключительно для себя, помогала мне пережить особенно насыщенные и тяжелые дни.

И будьте к себе снисходительны. В том, что вы интроверт, есть свои плюсы. Поскольку вы лучше воспринимаете информацию, нередко вы лучше понимаете своих детей и можете быстро заметить перемены в их настроении. Вам довольно просто найти со своими детьми общий язык и понять, что в данный момент им необходимо. Просто нужно немного времени и пространства, чтобы принять эти достоинства и воспользоваться ими. Так что у нас нет никаких причин чувствовать себя виноватыми в том, что мы те, кто мы есть.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!