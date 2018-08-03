Бабушка разрешила дочери Тимати сделать татуировки

Пользователи раскритиковали рисунки на руке ребенка.

Давно известно, что воспитанием дочери знаменитого рэпера Тимати и модели Алены Шишковой занимается его бабушка Симона Яковлевна Юнусова. Родители тоже уделяют ребенку время, но бабушка видит внучку каждый день. Более того, Симона Яковлевна водит 4-летнюю Алису по различным развивающим занятиям, а на днях приехала с ней из балетного лагеря, который проходил в Краснодарском крае. Вернувшись из поездки, бабушка отвела внучку в салон красоты, принадлежащий Тимати. Оттуда Алиса ушла не только с новыми стрижкой, маникюром и педикюром, но и двумя нарисованными татуировками на руках. Конечно, череп и роза вскоре сотрутся, ведь татуировки ненастоящие, но девочка уже любит хвастаться даже такими украшениями на своем теле.

О чем мечтают настоящие девочки после длительного отсутствия? О встрече с близкими и о салонных процедурах. 😉 А если, это еще и папин салон, то никто не уйдет без «на эту и на ту…»»!😜😅

— подписала фотографии из салона Симона Яковлевна.

Публикация от simona280 (@simona280)

2 Авг 2018 в 1:18 PDT В комментариях многие пользователи испугались, что девочке были набиты настоящие татуировки: «Это же не настоящие？Они смоются?», «Симона, это настоящие тату или нет?», «Вы что! Алиса еще ребенок! Вы ей что, реальное тату сделали?». Конечно, бабушка бы не разрешила 4-летнему ребенку набить тату. Пока дочери Тимати можно лишь копировать папу с помощью нарисованных татуировок. Однако даже этот шаг с стороны бабушки многие сочли неправильным. «Зачем это все надо? Просто смешно», «Жесть конечно, но это их дело, и их ребенок», «Черепа, конечно, уже чересчур. Надеюсь, их нарисовали только, чтобы сфотографироваться. Эпатаж для публики. Можно это не делать за счет девочка, пусть бабушка себе бы череп на руке нарисовала», «Тату девочке — это уже лишнее», «Мне интересно, она прямо так и говорит сама: „Давайте череп мне на руке нарисуем?“, — комментируют пользователи. Конечно, нашлись и те, кто защитил Симону Яковлевну, заметив, что семья Тимати вправе самостоятельно решать, как воспитывать Алису.

Публикация от simona280 (@simona280)

3 Май 2018 в 11:41 PDT В комментариях Симона Яковлевна ответила, что если Алиса до 18 лет захочет сделать себе большую татуировку, то ее папа наверняка будет против. После достижения совершеннолетия подобные решения девочка будет принимать уже самостоятельно.

Публикация от simona280 (@simona280)

13 Июн 2018 в 1:34 PDT Напомним, с мамой Алисы моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года.

В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.

Фото: Instagram / @timatiofficial