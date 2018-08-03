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В Зеленоградском перинатальном центре выдают свидетельство о рождении ребёнка при выписке
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В Зеленоградском перинатальном центре выдают свидетельство о рождении ребёнка при выписке 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Родители младенцев, которые родились в зеленоградском Перинатальном центре имени Кончаловского, получили возможность регистрировать своего ребёнка при рождении и получать свидетельство о рождении ребенка при выписке.
Как правило, в роддомах, при выписке выдают справку о рождении ребёнка, в которой отражены данные родителей, пол, имя и дата рождения малыша. С этой справкой родители в течении месяца должны зарегистрировать ребёнка в ЗАГСе и получить документ-свидетельство о рождении.
В Перинатальном центре имени Кончаловского работает юрист, который в короткий срок оформляет свидетельства о рождении. От родителей потребуется заранее выбрать имя новорожденному и предоставить необходимый пакет документов для проведения регистрационных действий.
Услуга бесплатная, доступна всем желающим, в том числе иногородним. Как пояснила пресс-служба Перинатального центра, иностранные граждане, не имеющие прописки, так же могут получить документ с указанием: «место рождения Москва».
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