В Зеленоградском перинатальном центре выдают свидетельство о рождении ребёнка при выписке

Родители младенцев, которые родились в зеленоградском Перинатальном центре имени Кончаловского, получили возможность регистрировать своего ребёнка при рождении и получать свидетельство о рождении ребенка при выписке.

Как правило, в роддомах, при выписке выдают справку о рождении ребёнка, в которой отражены данные родителей, пол, имя и дата рождения малыша. С этой справкой родители в течении месяца должны зарегистрировать ребёнка в ЗАГСе и получить документ-свидетельство о рождении.

В Перинатальном центре имени Кончаловского работает юрист, который в короткий срок оформляет свидетельства о рождении. От родителей потребуется заранее выбрать имя новорожденному и предоставить необходимый пакет документов для проведения регистрационных действий.

Услуга бесплатная, доступна всем желающим, в том числе иногородним. Как пояснила пресс-служба Перинатального центра, иностранные граждане, не имеющие прописки, так же могут получить документ с указанием: «место рождения Москва».