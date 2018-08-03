Директор томского детского санатория: Не вожатые ведь избивали ребенка, а другие дети

В одном из детских санаториев Томска произошел инцидент. Родители 9-летней девочки по имени Варвара заявили, что их ребенка избили сверстницы. Они обратились с заявлением в полицию.

— Мы с Варварой постоянно созванивались, и дочь говорила, что у нее все хорошо. А во вторник ко мне пришла соседка и рассказала, что мою дочь бьют другие дети. Внучка соседки увидела, что Варвара лежит на земле, а несколько девочек бьют ее и пинают. Она попыталась заступиться за Варю. Девочки в ответ пригрозили побить и ее. Я сразу же позвонила дочери снова, начала спрашивать ее более настойчиво. Тогда она рассказала, что девочки из группы обзывают ее «коровой», но об избиении — ни слова, — приводит ТВ2 слова матери девочки.

По словам женщины, она обнаружила у дочери синяки на руках и укус на спине. На «очной ставке» с девочками в санатории они, по словам матери пострадавшей, признались, что били Варвару. Но, по их словам, она тоже их била и толкала. В полиции девочка призналась, что девочки в лагере запугивали ее: обещали избить сильнее и обрезать волосы, если она кому-нибудь расскажет об издевательствах.

Руководство лагеря не считает произошедшее чрезвычайной ситуацией. По словам директора санатория, «ничего из ряда вон выходящего не случилось». Директор пояснила, что ситуация была «разобрана» в присутствии родителей. Обращение в полицию она считает «личным делом» матери девочки.

— С вожатыми проведена беседа, но других действий я предпринимать не буду. Не вожатые ведь избивали ребенка, а другие дети, — заявила корреспондентам ТВ2 директор детского санатория.

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