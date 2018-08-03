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На детской площадке на ул. Артиллерийской бросили строительные леса
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На детской площадке на ул. Артиллерийской бросили строительные леса 

Клопс.Ru 51 минуту назад
На игровой площадке у дома 76 на улице Артиллерийской оставили строительные леса с торчащими железными штырями, о которые могут пораниться гуляющие там дети. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
Конструкцию заметили в четверг, 2 августа. Горожане предполагают, что леса оставили рабочие, которые красили фасад или устанавливали кондиционер.
"Здесь часто гуляют дети, гуляют без родителей, или родители сидят неподалёку на скамейках. Если ребёнок запнётся и свалится животом на эти штыри, мы получим трагедию в итоге. Дома новые, сданы недавно, понятно, что кругом ремонт и доделки, но надо иметь хоть каплю ума в таком случае", — возмущается одна из мам, живущих неподалёку.
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