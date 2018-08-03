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Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Шексне
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Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Шексне 

Вологда.рф 31 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Очередной случай падения ребенка из окна произошел в Вологодской области. На этот раз из окна пятиэтажки выпала двухлетняя девочка.
Как сообщает газета «Звезда», ребенок находился в комнате с младшим братом. Дома была и беременная мать, которая на минуту вышла в другое помещение. Этого времени малышке хватило, чтобы залезть на окно и опереться на москитную сетку. Та не выдержала, и девочка упала с высоты пятого этажа.
Ребенок оказался на козырьке магазина, который располагается на уровне второго этажа. Девочка выжила, но получила серьезные травмы. Ее доставили в центральную районную больницу, после чего перевезли в детскую больницу. Состояние ее тяжелое, но, по словам врачей, жизни ничто не угрожает.
Напомним, в Вологде этим летом уже произошло три случая падения детей из окон. Чтобы сократить число таких происшествий, проводится профилактическая акция «Безопасные окна». Родителей призывают быть внимательными и не оставлять своих малышей без присмотра.
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Женский форум
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