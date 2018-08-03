Лекция Аутизм: знакомимся ближе

На встрече, организованной проектом Московского института психоанализа Педагогика Lab. и Центром толерантности Еврейского музея, разговор пойдет об аутизме, о его диагностических критериях и том, как он воспринимается в мировом обществе сегодня.

Современные исследования показывают, если диагноз ставится малышам ещё в совсем раннем возрасте (до двух лет), а подходящая и эффективная программа помощи начинается своевременно, то семьям удаётся преодолеть многие проблемы и трудности, которые могут возникнуть в будущем у человека. Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ расскажет родителям и педагогам о различных психологических теориях аутизма, которые объясняют причины коммуникативных, социальных нарушений и дезадаптивного поведения детей с таким диагнозом.

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