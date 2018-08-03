От эмоций мы переходим к конструктивному обсуждению изменений пенсионной системы — Носкова

«Подавляющее большинство россиян понимает, что изменения назрели. И вопрос о том, как мы будем переходить в эту новую реальность, с какими приобретениями и потерями, сейчас чрезвычайно важен. Важно понять, что мы можем сделать для того, чтобы не развалилась экономическая система государства, чтобы будущие пенсионеры смогли более мягко перейти в эту новую систему.

О том, что это неизбежно, говорилось много. Например, когда на пенсию выходила моя бабушка, у нее было четверо детей и очень маленькая пенсия, которой хватало на пшенную кашу и не всегда с молоком. Когда на пенсию выходила моя мама, у нее было двое детей, и пенсию она получала бОльшую, чем бабушка-колхозница, но если бы ей не помогали дети, то вряд ли она могла бы жить достойно. В моей семье один ребенок и я хочу, чтобы моя пенсия, как минимум, превышала уровень инфляции. Для этого государство должно иметь стабильно развивающуюся экономику и большой фонд оплаты труда. А с этим у нас проблемы, ведь количество граждан, работающих в „серой зоне“, исчисляется миллионами.