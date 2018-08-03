«Подавляющее большинство россиян понимает, что изменения назрели. И вопрос о том, как мы будем переходить в эту новую реальность, с какими приобретениями и потерями, сейчас чрезвычайно важен. Важно понять, что мы можем сделать для того, чтобы не развалилась экономическая система государства, чтобы будущие пенсионеры смогли более мягко перейти в эту новую систему.
О том, что это неизбежно, говорилось много. Например, когда на пенсию выходила моя бабушка, у нее было четверо детей и очень маленькая пенсия, которой хватало на пшенную кашу и не всегда с молоком. Когда на пенсию выходила моя мама, у нее было двое детей, и пенсию она получала бОльшую, чем бабушка-колхозница, но если бы ей не помогали дети, то вряд ли она могла бы жить достойно. В моей семье один ребенок и я хочу, чтобы моя пенсия, как минимум, превышала уровень инфляции. Для этого государство должно иметь стабильно развивающуюся экономику и большой фонд оплаты труда. А с этим у нас проблемы, ведь количество граждан, работающих в „серой зоне“, исчисляется миллионами.
Если посмотреть на демографические данные, то в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре человека трудоспособного возраста, а в ближайшие годы получится так, что на пенсионера будет приходиться полтора-два работающих человека и эту диспропорцию нужно исправлять, в том числе и изменением пенсионного возраста. О пенсии нужно думать с молодости. Государство тоже должно быть готово к увеличению пенсионного возраста и серьезно отнестись к улучшению медицины, ее доступности. Мы припозднились с реформой социальной системы страны, направленной на повышение качества жизни. И теперь нам предстоит огромная работа в этом направлении. Нужно принять законодательные меры, чтобы людей никто не попросил с работы, когда им исполнится 55-60 лет. Нужно думать, обсуждать и делать предложения», — подчеркнула Ольга Носкова.