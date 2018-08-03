Кети Топурия дала очень ценный совет всем родителям

Кети Топурия стала мамой три года назад. Несмотря на то, что она и ее муж, бизнесмен Лев Гейхман , расстались уже некоторое время назад, воспитывать свою маленькую дочь они стараются сообща — и делают всё для того, чтобы девочка росла здоровой и счастливой. Об этом она рассказала в недавнем интервью ОК!:

У нас с Лёвчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать…

Ходим друг к другу в гости.

Кети старается быть образцовой мамой и использует в воспитании дочери те приемы, которые положительно сработали с ней самой. Например, говорит Оливии, что она самая красивая и «вообще самая-самая», однако тут же добавляет, что, возможно, на нее это повлияет иначе.

Кети Топурия с дочерью Оливией Гейхман

Зато она абсолютно уверена в другом: в том, что ребенку нельзя запрещать проявлять себя. Ценный совет она дала своим подписчикам в Инстаграм под фотографией, на которой запечатлена вместе с Оливией, направляющейся к микрофону.

Дети приходят в этот мир через нас… но они не наша собственность, и не забывайте об этом. Никогда не подавляйте инициативу ребенка

К сожалению, реакцию поклонников певицы узнать невозможно — она закрыла возможность оставлять комментарии.

Оливия Гейхман

Значит ли это, что малышка увлеклась пением, как и ее мама? Пока неизвестно. Время покажет!