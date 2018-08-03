Отец лишился старшего сына пока спасал младшего из реки в Выборгском районе

Во время отдыха в Выборгском районе у семьи из Санкт-Петербурга утонул мальчик.

Днем 2 августа в выборгскую полицию обратился 59-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что в реке Рощинка неподалёку от станции «63 километр» утонул его 16-летний сын.

По предварительным данным, отец с двумя сыновьями, младшему из которых 10 лет, приехали на берег отдохнуть. В какой-то момент дети попросились купаться. Младшего из братьев неожиданно начало затягивать под воду. Старший брат мальчика вытолкнул его из под воды, а отец вытащил на берег. В это время 16-летний подросток утонул.

По информации 47news, родитель был трезв. Работает кондуктором, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.