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Отец лишился старшего сына пока спасал младшего из реки в Выборгском районе
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Отец лишился старшего сына пока спасал младшего из реки в Выборгском районе 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Во время отдыха в Выборгском районе у семьи из Санкт-Петербурга утонул мальчик.
Днем 2 августа в выборгскую полицию обратился 59-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что в реке Рощинка неподалёку от станции «63 километр» утонул его 16-летний сын.
По предварительным данным, отец с двумя сыновьями, младшему из которых 10 лет, приехали на берег отдохнуть. В какой-то момент дети попросились купаться. Младшего из братьев неожиданно начало затягивать под воду. Старший брат мальчика вытолкнул его из под воды, а отец вытащил на берег. В это время 16-летний подросток утонул.
По информации 47news, родитель был трезв. Работает кондуктором, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
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